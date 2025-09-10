Головна Світ Соціум
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер

Аліна Самойленко
Трамп заявив, що політичний активіст Чарлі Кірк помер
Президент США Дональд Трамп та його соратник Чарлі Кірк
Чарлі Кірка було поранено в шию, його госпіталізували, але врятувати не вдалося

Президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер після того, як невідомий вистрілив йому у шию під час виступу в університеті Юти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа.

На своїй сторінці Трамп повідомив, що Кірк помер та висловив співчуття його родині.

«Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто в Сполучених Штатах Америки не розумів і не відчував молодь краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися ним усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія та я висловлюємо щирі співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. 

Fox News писав, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростував інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний. На жаль, як повідомив Трамп, врятувати Кірка не вдалося.

До слова, президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України Ірини Заруцької. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари», – йдеться у дописі.

