Росія буде у безпеці, лише коли почнеться її депутінізація

Все, що зробила Росія з Україною, буде важким каменем на шиях росіян

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Москва могла бы легко продвигать обвинения против НАТО в приближении к границам России в том случае, если бы за ее плечами была политика добрососедства и уважения прав новообразованных на постсоветском пространстве государств, уважения к мировым институциям и соблюдение международного права, прежде всего Хельсинского акта, устава ООН, договоров и соглашений. Тогда Вашингтону и Брюсселю было бы нечем парировать, и Путин, сидя в Сочи, мог бы спокойно распространяться о подлетном времени ракет до Москвы.

Видимо, именно на такую архитектуру переговоров и надеялся Кремль

Но это могло быть только в том случае, если бы Москва при всем ее неуважении и пропагандистской лжи в адрес партнеров не допускала, что они, кроме всего, полные идиоты и не в курсе, что вытворяет сама Россия.

И вот в адрес Москвы уже выдвинуто не меньше реальных претензий, чем у Москвы насчитывается надуманных вызовов к мировому сообществу.

И когда россияне заявляют, что МН-17 сбили не они, что на Донбассе они не сторона и что в Крыму они опирались не на оружие, а на референдум, то неужели они в ХХІ веке, при нынешнем развитии технологий, могут допускать, что их партнеры не смогут с легкостью доказать, что все это ложь?

И теперь у всех этих переговоров нет иного хода, чем сначала потребовать объяснений от России, и только потом обсуждать ее ультиматум. Нет сомнений, что и при этом обсуждении очень скоро выяснится, что под термином «безопасность России» Кремль имеет в виду не собственно безопасность, а право на раздел сфер влияния в мире, на которое сегодня никто в мире не согласится.

Примечательно, что этот ультиматум Владимир Путин выдвинул только после того, как понял, что на его идею создания «Ялты-2» никто не соглашается, а именно в такой ситуации Кремль и может чувствовать себя в безопасности. И нынешние претензии к НАТО – просто вторая серия требований «Ялты-2».

Кремль действует по древнему русскому правилу – не мытьем, так катаньем…

И вот диспозиция перед переговорами: кто-то, возможно, и воспринимал бы доводы Москвы о безопасности, если бы ничто не нарушало ту архитектуру переговоров, которую Кремль старательно выстраивал. Но тут уже сколько не говори о безопасности, но систему доказательств Москвы нарушает Крым, по поводу которого существует несколько резолюций ООН, Европарламента, документов ОБСЕ.

И мимо этих документов никто в мире не сможет пройти. А в этих требованиях – прекращение оккупации, выведение войск, в том числе ракет, угрожающих Европе, возврат Крыма под юрисдикцию Украины, освобождение узников, прекращение нарушений прав человека и гражданских свобод.

И именно в этом и состоит реальная безопасность России

Точно так же, сколько Россия не будет говорить о своей безопасности, то первым аргументом его контрагентов будет довод, что для собственной безопасности России следует вывести войска из Донбасса. Точно так же: прежде чем, требовать безопасности себе, России следует отвести войска от границ Украины, то есть безопасность России может обеспечиваться безопасностью Украины.

Все, что сделала Россия с Украиной, то есть с Крымом и Донбассом, во всех предстоящих переговорах будет тяжелым камнем на пути России, который будет убедительно использоваться против Москвы.

Поэтому вопрос о безопасности России – это по сути вопрос об откате ее политики, как минимум, к январю 2014 года, а возможно, и к периоду президента Ельцина в 90-х годы. По сути, успех предстоящих переговоров США, НАТО, ЕС и ОБСЕ с Россией будет состоять в том, что в мире будет начат процесс депутинизации политики Москвы.

Джерело: Крим.Реалії

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