Столтенберг обговорив з Джонсоном ситуацію щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України. Про це Столтенберг повідомив сьогодні у Twitter.

«Спілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили безпеку в Європі та ситуацію в Україні та навколо неї. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися в Раді НАТО-Росія«, - написав генсек Альянсу.

Spoke with #UK Prime Minister @BorisJohnson to discuss security in Europe & the situation in & around #Ukraine. We stand united in #NATO, ready to defend each other & ready to meet again in the NATO-#Russia Council.