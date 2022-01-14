Столтенберг обговорив з Джонсоном ситуацію щодо України

За словами генсека НАТО, вони єдині в Альянсі і готові захищати один одного, а також зустрітися в Раді НАТО-Росія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України. Про це Столтенберг повідомив сьогодні у Twitter.

«Спілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили безпеку в Європі та ситуацію в Україні та навколо неї. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися в Раді НАТО-Росія«, - написав генсек Альянсу.

Spoke with #UK Prime Minister @BorisJohnson to discuss security in Europe & the situation in & around #Ukraine. We stand united in #NATO, ready to defend each other & ready to meet again in the NATO-#Russia Council. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 13, 2022

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Зазначимо, США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

12 грудня у конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів SWIFT.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника генерального штабу збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

11 січня Росія почала масштабні навчання біля українських кордонів з танками та БМП. Також ЗМІ повідомили, що Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.