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Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Призначення начальника штабу Сил безпілотних спровокувало скандал
Романа Гладкого не призначав командувач Сил безпілотних систем
фото: Telegram/DeepState

DeepState: Гладкий є... підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції

Начальником штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено Романа Гладкого. Про це повідомляє DeepState.

Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Гладкий разом з донькою
Гладкий разом з донькою
фото: Telegram/DeepState

Крім того, за інформацією цієї організації, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків, це не його повноваження.

Нагороди донька Гладкого
Нагороди донька Гладкого
фото: Telegram/DeepState
Донька Гладкого
Донька Гладкого
фото: Telegram/DeepState

«За нашою інформацією він взагалі був проти цього призначення, тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди», – зазначено в повідомленні.

Зокрема, першою інформацію про призначення Гладкого поширила народна депутатка Мар'яна Безугла. Однак офіційного коментаря від військового керівництва поки що не надходило.

Що відомо про Романа Гладкого

Про досвід роботи Романа Гладкого із безпілотними системами нічого не відомо. З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ.

У 2018 році тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкого з цієї посади на час службового розслідування. Вже тоді у медіа писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство дружини Романа Гладкого Олени.

Роман Гладкий
Роман Гладкий
фото з соцмереж

Зокрема видання «Думська» повідомляло, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням й успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Утім, у Міноборони України у 2018 році спростували дані про те, що це могло стати основою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість ключовою причиною тоді назвали «неналежне виконання службових обов’язків». «Припущення деяких ЗМІ щодо інших причин відсторонення не відповідають дійсності», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил». 

До слова, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо.

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Теги: війна військові Вадим Сухаревський

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