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Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
Низка країн світу увійшли до списку наддержав
фото із відкритих джерел

США та Китай лідирують у списку світових наддержав

Американський фінансист, мільярдер і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо презентував новий звіт «Індексу наддержав-2024». Його аналіз заснований на таких показниках, як економіка, військова міць та торговельні відносини.

Даліо вважає, що США мають залишатися провідною світовою наддержавою, чому сприяють домінування їхньої валюти на світових фінансових ринках та технологічні інновації.

Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг фото 1

Будучи найбільшим у світі експортером, Китай слідує за США, керований своєю потужністю в торгівлі та виробництві. Зміцнювати його позиції допомагає зростаюча військова сила: сьогодні Піднебесна має найбільший у світі військово-морський флот і високомодернізований оборонний сектор.

Також у списку є Німеччина, яка бореться із великою кризою у промисловості і зокрема стоїть на порозі закриття у країні заводів Volkswagen.

Неочіквано також побачити у списку Туреччину, яка посіла 14 місце, хоча країна потерпає від найбільшої за всю історію інфляції на рівні 41,5%, а мінімальна зарплата в Туреччині становить 17 тис. турецьких лір (приблизно $500), а медіанна (середня) зарплата в Туреччині становить близько 19 200 лір (близько $566). Таким чином ані зняти квартиру,а ні поїхати у відпустку турки не можуть через брак коштів

Цікаво що країна-агресорка Росія, на думку американського мільярдера, теж потрапила до списку, щоправда вона замикає десятку лідерів.

Нагадаємо, засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо заявив, що торговий конфлікт між США та Китаєм та американські вибори будуть головними глобальними ризиками для ринків, пише Bloomberg. На його думку, швидше за все, найближчим часом воєнного конфлікту між США та Китаєм не буде. Проте існує великий ризик економічних санкцій, які справді жахливі для світу, вважає інвестор-мільярдер.

До слова, Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності. Global Peace Index оцінює рівень миролюбності в 163 країнах і територіях світу.

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Теги: росія економіка Німеччина вибори Китай рейтинг

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