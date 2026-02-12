«Він пропустить гарну тусовку». НАТО відреагувало на відсутність глави Пентагону в Брюсселі

США на переговорах у Брюсселі представить заступник міністра оборони Елбрідж Колбі

Очільниця міністерства оборони Ісландії Торгердюр Катрін Гюннарсдоттір прокоментувала рішення глави Пентагону не брати участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, заявивши, що це не свідчить про проблеми всередині Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду»

Як відомо, Сполучені Штати на цих заходах представлятиме не глава Пентагону, а його заступник Елбрідж Колбі. Коментуючи відсутність американського міністра оборони, Гюннарсдоттір спершу відреагувала у жартівливій формі. «Що ж, шкода для нього – він пропускає гарну тусовку», – сказала вона про відмову Гегсета їхати у Брюссель.

Пізніше міністерка додала, що все ж шкодує через його відсутність, однак не вважає це тривожним сигналом для майбутнього Альянсу. «Звичайно, це завжди краще, якщо міністри беруть участь у зустрічах тут. Але я би не характеризувала це як поганий сигнал», – наголосила вона.

За словами представниці уряду Ісландії, НАТО вдалося зміцнитися після внутрішніх дискусій, які виникли на початку 2026 року на тлі заяв зі США щодо Гренландії. «З початку цього року ми дійсно стикнулися з тим що нас тестували (на єдність європейської частини Альянсу. – ЄП). Але зараз весь Альянс – сильніший, ніж він був на початку року», – заявила Гюннарсдоттір.

Вона також окремо наголосила на необхідності збереження фокусу союзників на підтримці України та безпеці східного флангу. «Ми не можемо допустити, щоби це відволікло нас від східного флангу. Треба пам'ятати, що Україна зараз воює на свободу і суверенітет Європи, тож ми маємо їх підтримувати робити все, щоби досягти тривалого і справедливого миру», – зазначила міністерка.

Як відомо, чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого, у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії. За інформацією НАТО, участь у ньому візьме новий міністр оборони України Михайло Федоров. Перед початком «Рамштайну» також запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, після якої відбудеться неформальне засідання Ради Україна – НАТО.