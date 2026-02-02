Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині

Поляк прославив Росію у коментарі під дописом про удар по пасажирському потягу на Харківщині

Польська компанія, де працює залізничник засудила його висловлювання та російську атаку

У Польщі працівник залізниці залишив коментар під дописом, де йшлося про російський удар по потягу «Укрзалізниці». Поляк написав такий вислів: «Слава росії». Компанія, де працює чоловік почала службову перевірку. Про це пише «Главком» із посиланням на Polsat News.

У мережі користувачі з’ясували, що коментар під дописом про російську атаку по українському потягу залишив працівник «Польських залізничних ліній».

Висловлювання робітника залізниці привернуло увагу компанії, де він працює. У мережі організація повідомила, що вже проводить службове розслідування щодо цього. «Ми запустили внутрішні процедури для розслідування дій співробітника. Ми не приймаємо контент або поведінку, що суперечать чинному законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки. Водночас ми хотіли б наголосити, що безпека залізничної інфраструктури та пасажирів є нашим абсолютним пріоритетом. Будь-які сигнали, які можуть це підірвати, розглядаються з належною серйозністю», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 27 січня росіяни здійснили атаку на пасажирський потяг «Укрзалізниці» на Харківщині. Унаслідок російського удару загинуло шість людей.

Того ж дня рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено. У вагоні, в який влучив дрон, перебувало 18 пасажирів. Загалом у потягу було понад 200 осіб.

На Харківщині російські БпЛА вдарили по пасажирському поїзду фото: ДСНС

Повідомлялося, що у мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули люди. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному.

Раніше «Главком» писав про те, що «Укрзалізниця» нагородила українського захисника, який допоміг евакуювати пасажирів після атаки БпЛА на пасажирський потяг на Харківщині. Разом із поїзною бригадою Влад Омар організовував евакуацію пасажирів із поїзда, який зазнав атаки ворожого безпілотника. За інформацією «Укрзалізниці», він неодноразово повертався до вагонів, щоб переконатися, що всі люди в безпеці та нікого не залишили.