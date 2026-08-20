Земельний податок приніс громадам майже 29 млрд грн: куди спрямують гроші

За сім місяців 2026 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 13%

Власники та користувачі земельних ділянок за січень-липень 2026 року перерахували до місцевих бюджетів України майже 29 млрд грн плати за землю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли приблизно на 13%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Найбільші суми забезпечили регіони з великою кількістю промислових підприємств, бізнесу та земель, що використовуються у господарській діяльності. Серед лідерів за надходженнями – Дніпропетровщина, Київ, Одещина та Львівщина. Зокрема, за січень-червень Дніпропетровська область отримала 4,5 млрд грн, Київ – 3,4 млрд грн, Одеська область – 2,1 млрд грн, Львівщина – 1,8 млрд грн.

Гроші від земельного податку надходять до місцевих бюджетів, тому їхнє використання залежить від рішень відповідних громад. Кошти можуть спрямовуватися на фінансування місцевих потреб – зокрема освіти, медицини, житлово-комунального господарства, транспорту, соціальних програм, благоустрою та інфраструктурних проєктів. Податкові надходження накопичуються у бюджеті громади, після чого місцева влада розподіляє їх між різними напрямами відповідно до затвердженого бюджету.

Зростання надходжень на 13% означає, що громади отримали додатковий фінансовий ресурс порівняно з минулим роком. Для місцевих бюджетів це особливо важливо в умовах війни, коли громади одночасно фінансують поточні потреби, підтримують критичну інфраструктуру та беруть участь у відновленні пошкоджених об'єктів. Розмір земельного податку для конкретного власника залежить від площі ділянки, її нормативної грошової оцінки, цільового призначення та ставки, яку встановлює місцева влада в межах, визначених законодавством.

Майже 29 млрд грн земельного податку стали додатковим ресурсом для місцевих бюджетів. Найбільше коштів традиційно отримали бюджети економічно потужних регіонів, а остаточний напрям використання грошей визначатимуть самі громади. Нагадаємо, що Україна готується увійти до зони платежів у євро, що вплине на міжнародні перекази.

