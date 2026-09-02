У Криму бензин продаватимуть лише чотири години на добу

Ще влітку російська влада визначила пріоритети під час розподілу пального

Окупаційна влада півострова визнає, що поставки пального не покривають потреб населення

В окупованому Криму через нестачу пального обмежили час продажу бензину та дизельного пального на автозаправках. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

АЗС працюватимуть у два часові проміжки

За словами Аксьонова, обсяги пального, які надходять на півострів, наразі не покривають потреб жителів. Частина кримчан матиме обмежений доступ до бензину. Окупаційний посадовець заявив, що ситуація має покращитися після збільшення обсягів поставок.

Добовий обсяг пального на автозаправках продаватимуть у два часові проміжки:

з 8:00 до 10:00;

з 18:00 до 20:00.

Йдеться про бензин і дизельне пальне. Новий графік продажу запровадили після численних звернень жителів півострова в соцмережах, заявив Аксьонов.

Інформацію про наявність пального на конкретних АЗС окупаційна влада обіцяє публікувати щодня. О 7:00, за годину до початку ранкового продажу, на інтерактивній карті заправок має з'являтися перелік станцій, де є бензин і дизельне пальне.

Жителям Криму рекомендують перевіряти карту перед поїздкою на заправку, щоб знати, де є пальне.

Бензин за 100 рублів швидко закінчується

На цьому тлі окупаційна адміністрація Криму намагається стримувати ціни на пальне. З 1 вересня на півострові почали продавати бензин АІ-95 за ціною не вище 100 руб. за літр (приблизно 44 грн).

Водночас бензину за встановленою ціною вистачає ненадовго. У перший день продажу на частині АЗС він закінчився ще до обіду. На інших заправках АІ-95 залишався доступним за вищою ціною.

Окрім обмеження за часом роботи, на півострові діє ліміт на відпуск пального – не більш як 20 л за одну заправку.

Окупаційна влада заявляє, що у вересні до Криму очікують понад 60 тис. тонн пального. Водночас нинішніх поставок, за визнанням представників окупаційної адміністрації, поки недостатньо для повного забезпечення потреб півострова.

Паливна криза поширилася на регіони Росії

Проблеми з бензином у Криму тривають на тлі дефіциту пального в Росії. У різних регіонах країни запроваджували обмеження на продаж, на окремих АЗС утворювалися довгі черги, а незалежні заправки стикалися з нестачею ресурсу.

Ще влітку російська влада визначила пріоритети під час розподілу пального. За цією схемою окупований Крим та інші захоплені Росією українські території мають отримувати бензин і дизель після державних структур, але перед незалежними АЗС та звичайними автомобілістами. Про це «Главком» писав у липні.

Російська влада водночас намагається стримувати зростання цін. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак доручав посилити контроль за цінами на незалежних АЗС. На тлі дефіциту Москва також вживала заходів для збільшення поставок пального на внутрішній ринок.

Проблеми з доступністю бензину раніше фіксували навіть у столиці РФ. У червні «Главком» повідомляв, що в Москві та Московській області на багатьох АЗС бензин повністю зникав, а біля станцій утворювалися довгі черги.

У липні паливна криза вже охопила значну частину Росії. За повідомленнями, у низці регіонів для регулювання черг на АЗС залучали додаткових працівників. «Главком» також писав, що дефіцит бензину фіксували одночасно з обмеженнями на експорт пального та спробами російської влади збільшити внутрішні поставки.

Крим уже переживав повне припинення продажу пального

Нинішні обмеження стали черговим етапом паливної кризи на окупованому півострові. У червні на АЗС Криму повністю припиняли продаж пального цивільному населенню. «Главком» повідомляв, що через дефіцит біля заправок утворювалися черги, а окупаційна влада запроваджувала обмеження на відпуск бензину.

Раніше видання також писало про продаж пального через перекупників. В умовах порожніх АЗС водіям доводилося купувати бензин за значно вищими цінами. На півострові фіксували проблеми з логістикою та перебої з постачанням.

Нагадаємо, у липні російська влада визначила Крим одним із пріоритетних напрямків під час розподілу дефіцитного пального. За затвердженою схемою окупований півострів мав отримувати бензин і дизель раніше за незалежні АЗС та звичайних водіїв.

«Главком» уже повідомляв, що наприкінці серпня російський ринок щодня недоотримував близько 35 тис. тонн бензину: виробництво становило близько 80 тис. тонн на добу за потреби приблизно 115 тис. тонн. Для стримування дефіциту російська влада обмежила експорт пального та почала нарощувати імпорт. У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин