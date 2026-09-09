Удари по Україні, новий рекорд дальності ураження та презентація Apple. Головне за 9 вересня 2026

Дайджест новин 9 вересня 2026 року

Окупанти атакували Україну. Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. Apple провела щорічну презентацію iPhone.

«Главком» зібрав головні події за 9 вересня.

Удари по Україні

Росія вдарила БпЛА по ТРЦ у Сумах фото: Сумська ОВА

Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. Відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих.

Також росіяни атакували Київщину. Внаслідок цього постраждали люди.

Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинула людина, є 16 постраждалих.

Уражено два заводи РФ за понад 3 тис. км від України

💥Новини з боліт. Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому АО рф



Це 3200 км від кордону з Україною.



Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5… pic.twitter.com/5fE6FnePal — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. До цілі дрони подолали понад 3 тис. км.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.

Презентація Apple

Apple представила нові смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах: глибокому чорному, оновленому сріблястому, новому блакитному Glacier та бордовому.

До того ж компанія представила нове покоління бездротових навушників AirPods 5. Однією з головних новинок стала функція Live Translation, яка дає змогу перекладати розмови в реальному часі.

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