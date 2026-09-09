Удари по Україні, новий рекорд дальності ураження та презентація Apple. Головне за 9 вересня 2026
Дайджест новин 9 вересня 2026 року
Окупанти атакували Україну. Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. Apple провела щорічну презентацію iPhone.
«Главком» зібрав головні події за 9 вересня.
Удари по Україні
Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. Відомо про трьох загиблих та 14 постраждалих.
Також росіяни атакували Київщину. Внаслідок цього постраждали люди.
Зокрема, у столиці внаслідок російської атаки загинула людина, є 16 постраждалих.
Уражено два заводи РФ за понад 3 тис. км від України
Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. До цілі дрони подолали понад 3 тис. км.
9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.
Презентація Apple
Apple представила нові смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Пристрої будуть представлені у чотирьох кольорах: глибокому чорному, оновленому сріблястому, новому блакитному Glacier та бордовому.
До того ж компанія представила нове покоління бездротових навушників AirPods 5. Однією з головних новинок стала функція Live Translation, яка дає змогу перекладати розмови в реальному часі.
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