Без допомоги держави великі підприємства можуть перейти до масових зупинок – Федерація металургів

Держава має перезапустити політику підтримки промисловості, поки не почалася ланцюгова криза – Біленький

Україні потрібно терміново перезапустити державну політику підтримки промисловості та великого бізнесу, який зазнає прямих втрат від російських ударів, блокади портів і зростання внутрішніх витрат. Інакше масові зупинки підприємств можуть спричинити падіння податкових надходжень, втрату робочих місць і додатковий тиск на державні фінанси, каже голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

За його словами, російські атаки дедалі частіше спрямовані на великі промислові та логістичні об’єкти, які забезпечують роботою тисячі людей і сплачують значні податки. «Вони просто вибивають у нас економічну основу», – каже Біленький.



У металургії ситуація вже критична: фактично зупинені два найбільші комбінати – «Запоріжсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг». Інші підприємства галузі також зазнавали пошкоджень.



Одночасно промисловість втратила значну частину морської логістики: через блокаду чорноморських портів металурги та аграрії не можуть у попередніх обсягах працювати з далекими ринками, а переорієнтація металургійної продукції на сухопутні маршрути здорожчує логістику у 3–5 разів. За таких витрат частина перевезень стає економічно недоцільною.



До цього додаються CBAM, нові квоти ЄС та 30-відсоткове підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці», каже експерт: «Ми дійшли до тієї межі, коли власного запасу міцності вже немає».



Проблема, за його словами, стосується не лише ГМК. Від ракетно-дронових атак потерпають великі логістичні, торговельні та виробничі компанії. За даними Федерації роботодавців України, які навів Біленький, лише за першу половину серпня суттєвих пошкоджень зазнали близько 45 підприємств – членів організації.



Але наразі конкретних механізмів допомоги великому бізнесу держава не запропонувала, зазначив він – хоча підтримка працюючих і пошкоджених підприємств є економічно вигіднішою для держави, ніж подальша компенсація наслідків їхньої зупинки, адже це не лише втрата виробництва, а й тисячі потенційно втрачених робочих місць, падіння надходжень до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та інших соціальних фондів.



При цьому відновити підприємство після тривалого простою буде значно складніше через втрату кваліфікованих кадрів: підготовка працівників для складних металургійних та гірничих професій може тривати роками.



У Федерації металургів вважають, що першочерговим завданням держави має стати відновлення системної промислової політики: активізація дипломатичної та військової роботи для розблокування морських портів, перегляд 30-відсоткового підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці», та переговори з Євросоюзом щодо CBAM і квот. У ФМУ вважають, що Україна як країна, яка веде війну та є кандидатом на вступ до ЄС, потребує спеціальних умов доступу на європейський ринок.



Також Біленький пропонує розглянути тимчасове податкове полегшення для підприємств, які зупинилися або суттєво скоротили виробництво. Зокрема, йдеться про можливість тимчасового звільнення таких компаній від земельного податку та перегляду інших платежів на період відновлення. Окремо бізнес очікує механізмів страхування або перестрахування воєнних ризиків та державної підтримки підприємств, які зазнали значних руйнувань.



За його словами, якщо системної підтримки не буде, підприємствам залишиться один вихід – зупиняти виробництво. Це, своєю чергою, може запустити ланцюгову реакцію: скорочення експорту і валютної виручки, менші бюджетні надходження, зростання безробіття та додатковий тиск на гривню й інфляцію.