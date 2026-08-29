У Нижньому Новгороді перед приїздом Путіна з'явився бензин

Росія скорочує виробництво пального після ударів по нафтопереробних заводах

У Нижньому Новгороді перед приїздом російського диктатора Володимира Путіна на більшості АЗС знову з'явився бензин, який останнім часом був дефіцитним. Водночас на частині заправок утворилися черги. Про це повідомляють росЗМІ і Reuters, пише «Главком».

На низці заправних станцій у Нижньому Новгороді, зокрема «Лукойл» та «Газпромнефть», водії знову змогли придбати бензин. Однак поява пального не означає, що дефіцит у регіоні вдалося подолати: біля окремих АЗС сформувалися черги, а частина станцій продовжує працювати з обмеженим асортиментом.

Ситуація в Нижньому Новгороді відбувається на тлі масштабної паливної кризи в Росії, яка наприкінці серпня знову загострилася після нетривалого покращення в липні. Раніше «Главком» уже повідомляв, що Москва почала забирати бензин у регіонів на тлі паливної кризи: пальне почали пріоритетно спрямовувати до столиці, хоча дефіцит уже охопив низку інших областей.

За даними Reuters, виробництво бензину в РФ наприкінці серпня скоротилося приблизно до 70% від обсягу внутрішнього попиту. Два галузеві джерела агентства повідомили, що російські підприємства зараз виробляють близько 80 тис. тонн бензину на добу, тоді як потреба внутрішнього ринку становить близько 115 тис. тонн.

Російський ринок щодня недоотримує близько 35 тис. тонн бензину. У серпні середньодобове виробництво становило приблизно 90 тис. тонн, що відповідало близько 80% від внутрішнього попиту.

Удари по НПЗ скоротили виробництво

Однією з головних причин нового загострення стали атаки українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі. Протягом останнього тижня через удари були змушені повністю або частково зупинити роботу кілька великих нафтопереробних заводів.

За інформацією Reuters, проблеми виникли на підприємствах у:

Пермі;

Нижньому Новгороді;

Ярославлі.

Особливо важливим для нинішньої ситуації є Нижньогородський НПЗ. «Главком» повідомляв, що останній НПЗ «Лукойлу», який працював у Росії, зупинився після атаки дронів. Йдеться про «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI) у Кстові Нижньогородської області – четвертий за величиною НПЗ Росії та другий за обсягами виробництва бензину.

Через нестачу власного виробництва Росія змушена збільшувати імпорт нафтопродуктів. Reuters зазначає, що в серпні країна очікує близько 270 тис. тонн морських поставок нафтопродуктів з Азії. Імпорт бензину з Білорусі цього місяця може становити близько 150 тис. тонн.

Раніше Росія також почала шукати пальне за кордоном. «Главком» писав, що РФ почала купувати бензин в Індії після ударів по НПЗ. Перша партія індійського пального прибула до Росії 5 серпня, однак згодом стало відомо, що імпортований бензин не дійшов до російських АЗС.

Водночас російська влада намагається стримувати дефіцит адміністративними заходами. У регіонах запроваджують обмеження на продаж бензину, а на окремих АЗС пальне відпускають за встановленими лімітами.

Росія обмежує продаж і експорт пального

Щоб збільшити пропозицію на внутрішньому ринку, Москва також обмежила експорт бензину. За даними Reuters, заборона на вивезення цього виду пального діятиме до 31 січня.

Однак навіть імпорт та експортні обмеження не компенсують повністю падіння виробництва. За оцінкою агентства, з урахуванням імпорту російський внутрішній ринок у серпні може отримувати близько 97 тис. тонн бензину на добу – приблизно 85% від потреби.

Дефіцит уже позначається на поведінці споживачів. У низці регіонів водії знову змушені стояти у довгих чергах, а місцева влада намагається регулювати доступ до пального. У Москві через нестачу бензину великі нафтові компанії запровадили ліміти до 30–60 літрів на одну заправку, а біля деяких АЗС почали утворюватися черги.

Поява бензину на більшості АЗС Нижнього Новгорода на тлі приїзду Путіна тому не свідчить про завершення проблем із паливом. За даними Reuters, загальний обсяг виробництва залишається значно нижчим за потреби російського ринку.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що під час попередніх поїздок Путіна російська влада також демонструвала спроби створити видимість стабільності на паливному ринку. Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин – його вартість впала більш ніж на чверть за кілька годин до прибуття російського диктатора.

Схожа ситуація виникла під час поїздки Путіна до Новосибірська. Путін зустрівся з росіянами біля заправки без бензину, а на частині АЗС уздовж маршруту його кортежу тимчасово припинили продаж окремих видів пального або вимкнули табло з цінами.