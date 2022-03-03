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    Думки вголос

    Що робитиме Путін, коли почнуть говорити російські полонені?

    Україна з полоненими обходиться по-людськи, але далі ми не відповідаємо - Що робитиме Путін, коли почнуть говорити російські полонені?
    Україна з полоненими обходиться по-людськи, але далі ми не відповідаємо

    Полонені заважають Росії самим фактом свого існування

    Мовою оригіналу

    Посмотрим, как у Путина «нет потерь». Когда заговорят пленные – ему придется заново врать, чтобы прикрыть старую ложь.

    Поймите, пленные мешают России самим фактом своего существования. Это и военный позор – как так, их что, бандеровцы скрутили? И неудобные факты. Ведь всем им есть что рассказать.

    Вспомните, что рассказывают захваченные оккупанты. Они говорят об офицерах, добивающих своих раненых. О преступных приказах начальства. Более того, многие вообще ехали «на учения», а приехали к нам.

    Пусть сдаются в плен и говорят. Гаага все записывает, а мы уберем с поля боя еще одного захватчика. И вернем его на место, там часть захваченных еще в школе доучиться должна.

    Весь мир должен знать: Украина с пленными обходится по-человечески, но дальше мы не в ответе. Возможно, в России их прикончат по возвращению. Или нет. Мы на своей земле точно правила чтим.

    Так что сдавайтесь в плен, оккупанты.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим полон
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    Що робитиме Путін, коли почнуть говорити російські полонені?