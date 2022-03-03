Що робитиме Путін, коли почнуть говорити російські полонені?

Полонені заважають Росії самим фактом свого існування

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Посмотрим, как у Путина «нет потерь». Когда заговорят пленные – ему придется заново врать, чтобы прикрыть старую ложь.

Поймите, пленные мешают России самим фактом своего существования. Это и военный позор – как так, их что, бандеровцы скрутили? И неудобные факты. Ведь всем им есть что рассказать.

Вспомните, что рассказывают захваченные оккупанты. Они говорят об офицерах, добивающих своих раненых. О преступных приказах начальства. Более того, многие вообще ехали «на учения», а приехали к нам.

Пусть сдаются в плен и говорят. Гаага все записывает, а мы уберем с поля боя еще одного захватчика. И вернем его на место, там часть захваченных еще в школе доучиться должна.

Весь мир должен знать: Украина с пленными обходится по-человечески, но дальше мы не в ответе. Возможно, в России их прикончат по возвращению. Или нет. Мы на своей земле точно правила чтим.

Так что сдавайтесь в плен, оккупанты.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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