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Малюк прокоментував скандальну справу НАБУ проти керівника Нацгвардії Півненка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Малюк прокоментував скандальну справу НАБУ проти керівника Нацгвардії Півненка
Малюк зауважив, що процесуальна площина впливає і на фронт
фото: скриншот з відео

Очільник СБУ про обшуки у Півненко: Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що обшуки у командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка безпосередньо позначилися на ситуації на полі бою. Про це він зауважив на брифінгу, передає «Главком».

За словами Малюка, дії у процесуальній площині мають вплив і на фронт: «Половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, бо вони сумніваються, що це наш командир. А інша половина в Київ захотіла їхати. І міністр Клименко (голова МВС Ігор Клименко, – «Главком»), можете його запитати, тиждень об'їжджав усі частини свої і проводив із ними роботу».

Малюк зазначив, що Півненко був шокований, коли до нього прийшли з обшуками. Він додав, що у командувача Нацгвардії намагалися забрати телефон, коли йому доповідали з фронту.

«Треба було з прохідняка зустрічати з пістолетом їх і два «магазини» там і залишити. А я потім спілкуюся з керівництвом: «Ні, ну а що, ми ж підозри не оголосили?». Ну, так подивіться, та ви вжалили, все, люди, ну розумієте? Так не може бути», – наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, 9 та 10 травня відбулася серія обшуків у високопосадовців Національної гвардії України. Детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, тоді обшуки відбулися за місцем проживання командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка.

Розслідування стосується можливих корупційних схем при закупівлі товарів, робіт та послуг для Національної гвардії, зокрема ймовірних хабарів та розтрати державних коштів на суму в сотні мільйонів гривень. На тлі повідомлень про проведення обшуків Міністерство внутрішніх справ оприлюднило офіційну заяву про відсторонення шести посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Згодом Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили інформацію про проведення розслідування. Водночас вони не коментують хід та результати слідчих дій.

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Теги: Василь Малюк НАБУ Нацгвардія

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