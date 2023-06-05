«Мирний план» від індонезійської воєнщини. Чому це повний абсурд

Індонезійська влада чомусь не намагається припинити вогонь, відвести свої війська на власній території

Щодо воєнщини я не тому, що черговий «мирній план по-кремлівськи» презентував не міністр закордонних справ, а міністр оборони Індонезії (насправді, це нонсенс). А тому, що саме так називають індонезійську владу партизани Папуа, що у Західній Нової Гвінеї, які з 1962 року (!) виборюють свою незалежність від Джакарти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Влада Індонезії кваліфікує цих повстанців виключно як бойовиків-сепаратистів, для придушення визвольного руху використовує не поліцію, а регулярну армію, і діє настільки жорстко, що регулярно отримує негативну реакцію демократичного світу. Хоча миру на Папуа за 60 з гаком років конфлікту так і не досягнуто.

І ось що дивно: індонезійська влада чомусь не намагається припинити вогонь, відвести свої війська, провести референдум за самовизначення народу Папуа – ну, всього того, що вона запропонувала Україні у якості «мирного плану».

Будь ласка, читайте текст після реклами

От нехай Індонезія використає власні рекомендації на власній території, отримає сталий позитивний результат, а потім Україна почне розглядати те, що вона пропонує.

До речі, я б взагалі навіть не читав жодних пропозицій, де війна в Україні називається «конфліктом», а не тим, чим вона є – неспровокованою агресією з боку РФ. Бо це точно буде той чи інший переказ кремлівських цинічних намірів отримати паузу у війні на власних умовах. Пам’ятається, ще Сурков з характерною глузливою посмішкою пропонував провести референдум в Криму, який повністю контролює російська окупаційна влада.

Але ж скільки ж у світі цинічних маніпуляторів, які намагаються отримати власний політичний капітал на чужій біді... Хоча здавалось би, де Індонезія, і де Україна...

Колись, ще у Дніпрі, мій приятель влучно сформулював: «Це герої мають національну приналежність, а сволота – інтернаціональна».