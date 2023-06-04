Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії
Олексій Резніков гостро відреагував на пропозицію Індонезії припинити війну в Україні майже на умовах Росії
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони, влада Індонезії не обговорювала умови свого мирного плану з Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков відхилив так званий «мирний план», який запропонувала Індонезія. Міністр оборони зазначив, що план більше схожий на російський. Відповідну заяву Резніков зробив на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі, повідомляє видання SCMP. 

«Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський», – сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативи Індонезії «дивним планом», який з ним ніхто не обговорював. Резніков підкреслив, що низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та РФ, але українцям потрібні «знаряддя, щоб закінчити цю війну».

Також Резніков у своєму виступі згадав про Китай, який, на його думку, як «старший брат» міг би переконати Росію припинити війну.

Нагадаємо, що міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для України. Він закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони «Шангрі-Ла» – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. А також запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню «на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін» і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 км від передових позицій кожної зі сторін. Демілітаризована зона, за його словами, повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Міністерство переконане, що Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. А припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії.

Теги: росія Україна війна переговори Олексій Резніков Індонезія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індійська адміністративна служба відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією в урядових структурах
Економічний успіх Індії як приклад для України
4 травня, 20:23
На початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан добровільно вирушив на війну
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
4 травня, 14:55
Два найбільші чинники, які впливають на погоду на Землі ― це феномени Ель-Ніньйо та Ла Нінья
Яка погода чекає українців влітку: прогноз метеорологів
17 травня, 09:38
Зеленський виступить перед парламентом Швейцарії
Парламент Швейцарії зробив нечуваний виняток для Зеленського
6 травня, 12:46
Генрі Кіссінджер закликав Україну змиритися із втратою територій
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8 травня, 06:42
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин та його бойовики
Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки
5 травня, 14:09
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
Боррель заявив, що Україна без допомоги Заходу здасться за кілька днів. Банкова відреагувала
10 травня, 17:37
Жоден із варіантів контрнаступу ще не затверджений президентом
Очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні – МЗС
10 травня, 16:13
Росія збрехала про знищення ЗРК Patriot в Україні
Patriot після нічної атаки на Київ може бути пошкоджений – CNN
16 травня, 20:41

Політика

«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії
«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії
Польща не продовжуватиме візи та посвідки деяким українцям. Три способи легально залишитись
Польща не продовжуватиме візи та посвідки деяким українцям. Три способи легально залишитись
Керівники розвідок близько 20 країн провели таємну зустріч у Сінгапурі
Керівники розвідок близько 20 країн провели таємну зустріч у Сінгапурі
Конфлікт Сербії та Косова: ЄС висунув країнам ультиматум
Конфлікт Сербії та Косова: ЄС висунув країнам ультиматум
Держдума визнала: всі цілі Путіна в Україні провалилися
Держдума визнала: всі цілі Путіна в Україні провалилися
ISW пояснив, чому Пригожин хоче відправити «вагнерівців» під Білгород
ISW пояснив, чому Пригожин хоче відправити «вагнерівців» під Білгород

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
34K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
22K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
18K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
17K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
13K
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту