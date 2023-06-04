«Схожий на російський». Резніков розкритикував мирний план Індонезії

Олексій Резніков гостро відреагував на пропозицію Індонезії припинити війну в Україні майже на умовах Росії

За словами міністра оборони, влада Індонезії не обговорювала умови свого мирного плану з Україною

Міністр оборони України Олексій Резніков відхилив так званий «мирний план», який запропонувала Індонезія. Міністр оборони зазначив, що план більше схожий на російський. Відповідну заяву Резніков зробив на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі, повідомляє видання SCMP.

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«Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський», – сказав Резніков.

Міністр назвав ініціативи Індонезії «дивним планом», який з ним ніхто не обговорював. Резніков підкреслив, що низка країн готова організувати мирні переговори між Україною та РФ, але українцям потрібні «знаряддя, щоб закінчити цю війну».

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Також Резніков у своєму виступі згадав про Китай, який, на його думку, як «старший брат» міг би переконати Росію припинити війну.

Нагадаємо, що міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував мирний план для України. Він закликав представників оборони та військових з усього світу, які зібралися на нараді з оборони «Шангрі-Ла» – зустрічі в Сінгапурі, оприлюднити декларацію із закликом до припинення бойових дій. А також запропонував багатопунктовий план, який включає припинення вогню «на поточних позиціях обох конфліктуючих сторін» і створення демілітаризованої зони шляхом відходу на 15 км від передових позицій кожної зі сторін. Демілітаризована зона, за його словами, повинна перебувати під наглядом і моніторингом миротворчих сил, розгорнутих Організацією Об'єднаних Націй.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Міністерство переконане, що Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. А припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії.