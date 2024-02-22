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Постачання ракет Taurus Україні: Бундестаг відхилив пропозицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачання ракет Taurus Україні: Бундестаг відхилив пропозицію
480 членів Бундестагу не підтримали пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus
фото: dw.com

Лише 182 депутати проголосували «за»

Сьогодні, 22 лютого, Бундестаг відхилив пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Про це повідомляє Die Welt.

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

Лише 182 депутати проголосували «за», 480 – «проти» і п'ятеро утрималися.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Раніше голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну. На його думку, вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися, а Шольц має відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

Теги: Німеччина Бундестаг ракета

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