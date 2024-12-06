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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Щодо переговорів Єрмака у Штатах

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

В таких умовах відмовлятися від переговорів з недоімперією про заморожування бойових дій наша влада не стане

На росії рішуче заговорили про свою перемогу. Розповсюджується інфа, що російські губернатори отримали команду розповідати про досягнення «цілей СВО».

Найбільш резонансним на цю тему стало інтерв’ю кримського зрадника Константинова.

Тобто, денацифікація і демілітаризація України відбулися на 100%, і це небувала перемога путінської Росії.

Дійсно небувала, бо такої мілітаризованості і ненависті до РФ з боку українців я не пам’ятаю.

Заморожування бойових дій по лінії зіткнення обговорюють і російські воєнкори – стримано, навіть, з образою. Це зрозуміло: якщо війну буде призупинено, вони відразу втрачають і значущість, і шалені гроші.

Цікаво, що у першу чергу Кремль прохає зняти з РФ хоча б частину санкцій – тих, що стосуються постачання нафтопродуктів та банківських операцій. А хтось постійно каже, що санкції економіці Росії тільки на користь... Хоча цей хтось і про кінетичну зброю в вигляді «Орєшника» базікає.

Про те, що наша влада публічно наполягає на підході «НАТО в обмін на території», відомо всім. На тому самому підході, який нам пропонували у минулому році, але українська влада його рішуче відкидала, бо мала намір пити каву у Севастополі. Зараз ми погоджуємося, але нам цього вже не пропонують.

Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком вирушила до США. Відбудуться переговори, які я називаю «Доброзичливість в обмін на корисні копалини», тобто, це спроба поміняти закономірну недовіру з боку оточення Дональда Трампа до українською влади на хоча б нейтральне ставлення. І певні українські активи тут можуть стати у нагоді.

Зрозуміло, що в таких умовах відмовлятися від переговорів з недоімперією про заморожування бойових дій наша влада не стане. Максимум, що можна зробити – це спробувати домовитися про те, щоб під час переговорів і після них постачання зброї Україні не припинялося. Інакше ми ризикуємо опинитися роззброєними, коли пауза у воєнних діях закінчиться.

Щодо нашої власної спроможності посилювати ЗСУ наведу лише три кричущі приклади. Перший: «Укроборонпром» випустив неякісні міни по контракту на 12 млрд гр. Другий: Держприкордонслужба намагається укласти контракт на постачання зброї на 23 млрд гр с сумнівною зарубіжною фірмою, яка вже зривала подібні збройові контракти. Третій: МО в особі «Агенції з оборонних закупівель» не виконало контрактів на суму 25 млрд гр.

А президент Володимир Зеленський скаржиться, що Україні нема чим воювати.

Коментувати не має сенсу. Єдине, що дає певну надію – те, що наші партнери, зокрема США і Велика Британія, мають вичерпну інформацію при всі ці витівки корупціонерів і невігласів в українській владі.

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Джерело
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Теги: переговори президент війна санкції

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