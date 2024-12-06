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Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
У США Андрій Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного Президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу
фото: Офіс президента України

Очільник Офісу Глави держави провів зустрічі з представниками команди обраного Президента США Дональда Трампа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та представники команди обраного президента США Дональда Трампа обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати. Про це поовідомляє Офіс президента України. 

Повідомляється, що Андрій Єрмак детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори українських бригад: 95-ї ОДШБр, 92-ї ОШБр, 80-ї ОДШБр, 57-ї ОМПБр та 3-ї ОШБр. 

Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати. 

У Білому домі очільник Офісу Глави держави зустрівся з радником із національної безпеки Президента Сполучених Штатів Джейком Салліваном. 

Також Єрмак провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом.

Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити фото 1
фото: Офіс президента

Крім того, очільник Офісу Глави держави зустрівся з філантропом Вільямом Альбертом Акманом та іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії. 

Андрій Єрмак подякував США та всьому американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у межах якого керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду. 

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак завтра, 4 грудня, вирушає до США разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем‘єркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко, де зустрінеться з оточенням новообраного президента Дональда Трампа.  

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Теги: Офіс президента Україна війна росія США Андрій Єрмак

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