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Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті
Війська Росії будуть використовувати тактику «ізмору», вважає Залужний
фото з відкритих джерел

Ексголовком вважає, що окупанти зіткнулися з нестачею ресурсів

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив про те, що армія РФ може зробити потужний прорив на фронті  після 2027-го. Тоді загарбникам вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та «технологічних матеріалів». Про це генерал сказав під час свого виступу на церемонії нагородження «УП-100».

Залужний вважає, що російські військові, ймовірно, будуть використовувати тактику «ізмору» і відмовляться від агресивного подолання територій противника.

«Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз», – висловися Залужний.

Колишній головком пояснив, що росіяни зараз не можуть за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів. З його слів, це є свідченням своєрідного «ступору» та нестачі ресурсів. Потужний прорив з боку військ РФ стане можливим ближче до 2027 року, коли завершиться технічно-еволюційний процес, а розпочнеться «процес накопичення технологічних матеріалів». Тоді, вважає він, можливість активно наступати відновиться.

Залужний каже, що на той час війська Росії відмовляться від агресивного подолання територій противника і будуть використовувати тактику «ізмору». Подібне відбувається на фронті зараз.

«Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію ізмору… На сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на ізмор, приводить до результатів, зокрема й на полі бою», – наголосив Залужний.

Раніше розвідка назвала головну мету путінської армії до кінця зими. 

Нагадаємо, підготовка Росії до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання

Крім того, заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру.

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Теги: розвідка Валерій Залужний поховання військові посол війна армія окупанти росія росіяни

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