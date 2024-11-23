Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті

Ексголовком вважає, що окупанти зіткнулися з нестачею ресурсів

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив про те, що армія РФ може зробити потужний прорив на фронті після 2027-го. Тоді загарбникам вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та «технологічних матеріалів». Про це генерал сказав під час свого виступу на церемонії нагородження «УП-100».

Залужний вважає, що російські військові, ймовірно, будуть використовувати тактику «ізмору» і відмовляться від агресивного подолання територій противника.

«Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз», – висловися Залужний.

Колишній головком пояснив, що росіяни зараз не можуть за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів. З його слів, це є свідченням своєрідного «ступору» та нестачі ресурсів. Потужний прорив з боку військ РФ стане можливим ближче до 2027 року, коли завершиться технічно-еволюційний процес, а розпочнеться «процес накопичення технологічних матеріалів». Тоді, вважає він, можливість активно наступати відновиться.

Залужний каже, що на той час війська Росії відмовляться від агресивного подолання територій противника і будуть використовувати тактику «ізмору». Подібне відбувається на фронті зараз.

«Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію ізмору… На сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на ізмор, приводить до результатів, зокрема й на полі бою», – наголосив Залужний.

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