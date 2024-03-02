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Рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої «Шахедом» багатоповерхівки в Одесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої «Шахедом» багатоповерхівки в Одесі
О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи
фото: ДСНС України/Telegram

Усього загинули п’ять осіб, з них одна дитина

У Одесі, де ворожий «Шахед» зруйнував під’їзд багатоповерхівки, триває рятувальна операція. О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Про це інформує ДСНС України.

«Усього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб», – інформують рятувальники.

Рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої «Шахедом» багатоповерхівки в Одесі фото 1

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої «Шахедом» багатоповерхівки в Одесі фото 2

Неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Рятувальники продовжують діставати тіла з-під зруйнованої «Шахедом» багатоповерхівки в Одесі фото 3

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

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Теги: рятувальники безпілотник дитина шахед

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