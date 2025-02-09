Добудова Хмельницької АЕС. Чому українці підтримують цей проєкт

Розвиток ядерної енергетики – це світовий тренд

Перехід до моделі кластерної економіки потребує значних обсягів енергії.

Чільним енергетичним кластерм у контексті поєднання сировини як джерела енергії, промисловості з виробництва обладнання та генерації енергії, для України був, є і залишиться ядерний кластер.

Який також дає стимул для розвитку освіти та фундаментальної науки.

Ядерна енергетика історично, так би мовити, є приреченою для того, аби бути базовою генерацією енергії в Україні.

У нас є поклади з урану, підприємства, які виробляють турбіни та інші види обладнання для атомних станцій.

Є профільна вища освіта, є наука.

Отже в наявності ключові інгредієнти для створення ядерного енергетичного кластеру та власного ядерного напівциклу (окрім збагачення), включаючи навіть виробництво ТВЕЛ у перспективі.

Але ключовою проблемою тут є окупація росіянами Запорізької АЕС, найбільшої у Європі.

Вирішити цю проблему можна за рахунок введення нових атомних потужностей.

І проект добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС є в цьому контексті, оптимальним.

Ключова проблема – де взяти для цього сумісне технологічне обладнання?

Наступного тижня парламент має схвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.

Незважаючи на критику цього плану, він не має реальних альтернатив.

Точніше має лише одну альтернативу - енергетичну бідність та низький рівень енергоозброєності ВВП.

Звісно, технологічні аспекти мають вирішити фахівці.

Але станом на зараз, ми не можемо ніде замовити технологічно сумісне обладнання для добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, адже її будівництво розпочалось ще за часів СРСР відповідно до тодішніх технічних умов.

Ця станція сумісна лише з прототипами радянських ядерних проектів.

А будувати з нуля нову станцію виключно на західних технологіях - ми поки не можемо. І це в будь-якому разі займе більш тривалий час.

Згідно із оптуванням, 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики в Україні, зокрема і шляхом добудови двох блоків на ХАЕС.

Найбільше проект підтримує молодь, а також жителі півдня та сходу країни, адже в України є всі можливості для цього.

Розвиток ядерної енергетики – це світовий тренд.

І Україна є одним з учасників цього тренду, адже наша ядерна енергетика займає чільне місце в структурі енергетичного балансу України.