Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Добудова Хмельницької АЕС. Чому українці підтримують цей проєкт

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хмельницька АЕС
фото з відкритих джерел

Розвиток ядерної енергетики – це світовий тренд

Перехід до моделі кластерної економіки потребує значних обсягів енергії.

Чільним енергетичним кластерм у контексті поєднання сировини як джерела енергії, промисловості з виробництва обладнання та генерації енергії, для України був, є і залишиться ядерний кластер.

Який також дає стимул для розвитку освіти та фундаментальної науки.

Ядерна енергетика історично, так би мовити, є приреченою для того, аби бути базовою генерацією енергії в Україні.

У нас є поклади з урану, підприємства, які виробляють турбіни та інші види обладнання для атомних станцій.

Є профільна вища освіта, є наука.

Отже в наявності ключові інгредієнти для створення ядерного енергетичного кластеру та власного ядерного напівциклу (окрім збагачення), включаючи навіть виробництво ТВЕЛ у перспективі.

Але ключовою проблемою тут є окупація росіянами Запорізької АЕС, найбільшої у Європі.

Вирішити цю проблему можна за рахунок введення нових атомних потужностей.

І проект добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС є в цьому контексті, оптимальним.

Ключова проблема – де взяти для цього сумісне технологічне обладнання?

Наступного тижня парламент має схвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.

Незважаючи на критику цього плану, він не має реальних альтернатив.

Точніше має лише одну альтернативу - енергетичну бідність та низький рівень енергоозброєності ВВП.

Звісно, технологічні аспекти мають вирішити фахівці.

Але станом на зараз, ми не можемо ніде замовити технологічно сумісне обладнання для добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, адже її будівництво розпочалось ще за часів СРСР відповідно до тодішніх технічних умов.

Ця станція сумісна лише з прототипами радянських ядерних проектів.

А будувати з нуля нову станцію виключно на західних технологіях - ми поки не можемо. І це в будь-якому разі займе більш тривалий час.

Згідно із оптуванням, 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики в Україні, зокрема і шляхом добудови двох блоків на ХАЕС.

Найбільше проект підтримує молодь, а також жителі півдня та сходу країни, адже в України є всі можливості для цього.

Розвиток ядерної енергетики – це світовий тренд.

І Україна є одним з учасників цього тренду, адже наша ядерна енергетика займає чільне місце в структурі енергетичного балансу України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика будівництво закон Україна наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Потрібен той самий меч, щоб ми «змогли протистояти в день злий i, все подолавши, вистояти»
Для боротьби проти Росії потрібні не лише добрі побажання – потрібні дії
Вчора, 09:31
Figure AI побудує 100 тис. роботів-гуманоїдів
Американська компанія створить «армію» із 100 тис. людиноподібних роботів
7 лютого, 08:01
Прогноз погоди на 27 січня
Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди
27 сiчня, 06:00
Президент Першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадій Друзенко вже бачить себе президентом України
«Зеленського – на пенсію, війну – на паузу». Хто такий Геннадій Друзенко, що взявся лікувати Україну Внутрішня політика
24 сiчня, 09:35
Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що готовий негайно зустрітися з Путіним заради припинення війни в Україні
24 сiчня, 00:29
Російські війська наступають, але з великими втратами
Наступ на Покровськ. Яку ціну платить Росія
22 сiчня, 16:01
Влада демонструє повну бездіяльність у питанні запровадження європейського екологічного мита СВАМ, це загрожує Україні мільярдними втратами – ЗМІ
Як Україна готується до запровадження європейського екологічного мита. ЗМІ провели дослідження
21 сiчня, 13:23
Україна вимушена тримати оборону й концентрувати сили фактично уздовж усієї лінії фронту
Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні
19 сiчня, 21:27
Хмельницька АЕС
Добудова Хмельницької АЕС. Нардеп звернувся до колег
18 сiчня, 15:34

Олексій Кущ

Добудова Хмельницької АЕС. Чому українці підтримують цей проєкт
Добудова Хмельницької АЕС. Чому українці підтримують цей проєкт
Економічний парадокс. Чому доходи росіян ростуть під час війни
Економічний парадокс. Чому доходи росіян ростуть під час війни
Чи справді американські гранти впливають на економіку України?
Чи справді американські гранти впливають на економіку України?
Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше
Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
Чи мріють китайці про Сибір?
Чи мріють китайці про Сибір?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
27K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
25K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
13K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua