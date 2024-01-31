Переговори з Росією? Старійшина української політики Ігор Юхновський дав свій прогноз

«Ми зможемо перемогти лише в одному випадку: якщо будемо мати неймовірно сильну і сучасну технологічну допомогу від світу»

Для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський.

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«Для початку вони мають відійти з нашої території та забрати з собою міни, які кругом розставили, і з цього почнуться мирні перемовини. Але справа в тому, що незрозуміло, з ким ми маємо ці розмови почати. Для початку треба розібратися, хто така є Москва, яка означає по-нашому – «гнила вода» (йдеться про угро-фінську версію походження топоніму), і хто в тій «гнилій воді» верховодить», – зазначив він.

Юхновський додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.

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«Нинішня ситуація є складна і вкрай заплутана, через те, що ми протидіємо величезній та набагато сильнішій за нас державі. Ми зможемо перемогти лише в одному випадку: якщо будемо мати неймовірно сильну і сучасну технологічну допомогу від світу, бо вирішення нашої української долі фактично перебуває в руках Європи і Америки. Нам потрібна їхня найновіша зброя, якою ми могли б переломити хід цієї війни і змусити росіян до мирних переговорів», – наголосив він.

Ігор Юхновський нагадав, що в 1991 році Україна офіційно стала державою абсолютно законно та згідно з конституціями тодішнього Радянського Союзу та УРСР. В той самий час академік, зауважив, що, не дивлячись на очевидну для всього світу юридичну правоту, Путін не визнає кордонів України «під приводами, які вигадує на ходу».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних переговорах, попри повідомлення про те, що західні офіційні особи стають прихильнішими до ідеї щодо припинення війни в Україні.