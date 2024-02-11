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Сенат США подолав останню процедуру перед голосуванням за допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США подолав останню процедуру перед голосуванням за допомогу Україні
Остаточне голосування за законопроєкт підтримали 67 сенаторів
фото з відкритих джерел

Після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників

У неділю Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями. Про це пише Reuters.

Сенатори проголосували за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту. На підтримку ініціативи висловилися 67 сенаторів, 27 законодавців проголосували проти. Для ухвалення рішення було достатньо 60 голосів «за».

Процес ухвалення законопроєкту із зовнішньою підтримкою просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Очікується, що голосування з цього питання відбудеться впродовж найближчих днів.

Як пише Reuters, 18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що іноземна допомога має надаватися у формі кредиту.

Разом з тим, після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє.

Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто.

Зазначимо, законопроєкт включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу і $4,83 млрд на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні й стримування агресії з боку Китаю.

Він також передбачає надання $9,15 млрд. гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших конфліктних зонах по всьому світу.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Як повідомлялося, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

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Теги: США Дональд Трамп Україна Сенат США законопроєкт

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