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Росія обстріляла із «Градів» пункт видачі хліба в Часовому Яру: є жертви (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія обстріляла із «Градів» пункт видачі хліба в Часовому Яру: є жертви (фото)
Місцева жителька 50 років від отриманих поранень загинула на місці
фото: Донецька обласна прокуратура

На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб

Сьогодні, 5 грудня, російська армія з установок «Град» вдарила по місту Часів Яр у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«За попередньою інформацією, російські війська протягом двох годин здійснювали обстріл населеного пункту з реактивної системи залпового вогню «Град», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцева жителька 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п'ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років дістали осколкові поранення.

Росія обстріляла із «Градів» пункт видачі хліба в Часовому Яру: є жертви (фото) фото 1

Найстарша постраждала перебуває у важкому стані, за її життя борються медики. На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Прокуратура повідомляє, що також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та легковий автомобіль. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Теги: Донеччина обстріл війна

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