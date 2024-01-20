Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю – Reuters

Постачання нафти з РФ до Китаю в 2023 році зросло до рекордного рівня

Китай на на користь РФ знизив закупівлю нафти в Саудівській Аравії

Росія за підсумками 2023 року стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію. Про це 20 січня пише агентство Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

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Згідно з цими даними, постачання нафти з РФ до Китаю в 2023 році склало 107,02 млн тонн, що еквівалентно 2,14 млн барелів на добу. Це рекордна сума поставок пального в історії відносин Китаю і РФ і це набагато більше, ніж в інших експортерів нафти до Китаю – Саудівської Аравії та Іраку, зазначає агентство.

КНР при цьому знизила на користь РФ закупівлю нафти у саудитів – на 1,8% (до 85,96 млн тонн). Проте загальний імпорт сирої нафти до Китаю в 2023 році зріс до рекордних 563,99 млн тонн, пише Reuters.

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Наприкінці 2023 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що на КНР в експорті російської нафти припадає близько 45-50%, а частка Індії за два роки зросла майже з нуля до 40%. Експорт нафти до Європи з РФ у 2023 році знизився з 40-45% до 4-5% від загальної кількості поставок, зазначив Новак.

При цьому європейські країни закуповують нафтопродукти в Індії і цим опосередковано платять за паливо Москві – хоча в ЄС введено ембарго на постачання нафти з РФ через її вторгнення в Україну. На початку січня британське видання Independent писало, що у 2023 році імпорт нафтопродуктів у ЄС з Індії зріс на 115% – до 231,8 тисячі барелів на добу, що стало найвищим показником за останні сім років.

За даними видання, 20 із 27 країн ЄС купують нафтопродукти в Індії, навіть незважаючи на те, що вони виготовлені з підсанкційної російської нафти. Лідером таких закупівель стали Нідерланди, на них припало чверть обсягу імпорту палива в ЄС з Індії. Ще 23% нафтопродуктів закуповує Франція.

Німеччина також імпортує з Індії нафтопродукти: бензин, авіаційну гас та дизельне паливо. На ФРН припадає 7% із загальної кількості поставок палива з Індії до ЄС.