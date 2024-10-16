Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади – посол

Посол вважає, що надання Україні запрошення в НАТО стало б політичним сигналом

Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім. Про це заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє Reuters.

За словами дипломатки, надання Україні запрошення в НАТО стало б політичним сигналом. «Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації», – сказала вона.

Reuters зазначає, президент України Володимир Зеленський останніми тижнями чітко дав зрозуміти, що він розглядає швидке запрошення до НАТО як частину плану перемоги.

За словами Галібаренко, запрошення в НАТО усуне «яблуко розбрату» між Україною та РФ. Москва використовувала потенційне членство України в НАТО, щоб виправдати війну. Україна своєю чергою наполягала на тому, що їй необхідно приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від будь-якої майбутньої російської агресії.

«Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вердикт – так і все, так що більше не можна підіймати ставки на цю тему», – зауважила дипломатка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги стосується членства України в Альянсі. За словами українського лідера, членство України у НАТО буде одним із кроків до миру.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО не можуть залякати російські погрози. Альянс стійкий у своїй підтримці України та буде і надалі надавати допомогу Києву, щоб Україна могла протистояти військовій агресії ворога.

До слова, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не забувало про Україну, однак, якби на початку російського вторгнення в України було більше підтримки, то росіяни не зайшли б так далеко.