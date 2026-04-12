Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
Орбан звернувся до своїх прихильників та фактично визнав поразку
Орбан залишався одним із найбільш проросійськи налаштованих лідерів у ЄС, тоді як лідер опозиції Петер Мадяр займає більш проєвропейську позицію

Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах може змінити підхід Будапешта до війни в Україні та політики ЄС щодо Києва. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України Європейський Союз намагався скоротити залежність від російських енергоносіїв, однак Угорщина під керівництвом Орбана часто виступала проти таких кроків.

Орбан підтримував тісні зв’язки з Москвою, відмовлявся постачати зброю Україні та блокував ключові рішення ЄС, зокрема пакет фінансової допомоги Києву на 90 млрд євро. Він також заявляв, що Україна не зможе приєднатися до Євросоюзу.

Під час виборчої кампанії Орбан називав голосування «вибором між війною та миром» і звинувачував ЄС та Україну у втручанні. Водночас опозиційна партія «Тиса» заперечувала ці твердження.

Лідер опозиції Петер Мадяр займає більш проєвропейську позицію. Він не виступає проти майбутнього членства України в ЄС, однак не підтримує його прискорення та пропонує винести це питання на референдум.

Водночас навіть серед його виборців зберігається скепсис щодо фінансової підтримки України та її інтеграції до ЄС, свідчать соціологічні дані.

За даними Reuters, у програмі «Тиси» йдеться про посилення європейського і західного курсу та відмову від російських енергоресурсів, однак Угорщина не відправлятиме війська в Україну та не підтримуватиме прискорений вступ Києва до ЄС, а питання членства України може бути винесено на референдум.

Сьогодні, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос. 

Станом на 23:00 лідирує опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Варто зазначити, що ЦВК опрацювала вже понад 60% голосів.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність.

Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою, але наголосив, що остаточні результати будуть визначені пізніше.

До вітань долучився і президент Франції Емманюель Макрон, який наголосив на значенні результатів виборів для Європи. Тоді як президентка Європейської комісії Фон дер Ляєн зазначила, що Угорщина повертається до свого європейського шляху.

