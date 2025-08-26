Головна Світ Соціум
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Конвенція не тільки забороняє тортури, але й зобов'язує держави вживати заходів для їх запобігання

Російська Федерація виходить з Європейської конвенції проти катувань. Глава уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, яка схвалює вихід країни з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню.

«Главком» розповідає, що означає вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань, що ця установа регулює та які будуть наслідки для України.

Що таке Європейська конвенція проти катувань?

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це реальний механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами. Він зобов’язує держави:

  • не допускати катувань у жодній формі;
  • створювати ефективні механізми захисту для осіб, позбавлених волі;
  • надавати безперешкодний доступ міжнародним спостерігачам до в’язниць, слідчих ізоляторів, психіатричних лікарень та інших закладів, де можуть утримуватись люди.

Для контролю за виконанням Конвенції було створено Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право перевіряти дотримання прав людини без попереднього погодження.

Що означає вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань?

Росія приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му. Конвенція не тільки забороняє тортури, але й зобов'язує держави вживати заходів для їх запобігання. Глава уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову, якою схвалив вихід Росії з Конвенції, і подав документ на розгляд президенту Путіну для внесення до Держдуми.

Це фактично означає:

  • припинення навіть формального контролю з боку міжнародної спільноти;
  • повну ізоляцію пенітенціарної системи Росії від європейських стандартів;
  • легалізацію тортур та нелюдського поводження в очах російської держави.

Формально це лише юридичне закріплення того, що де-факто вже діє. Варто зазначити, що членами цього комітету є країни Ради Європи. На це звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко, який зазначив, що після вигнання Росії з Ради Європи 16 березня 2022 року ця конвенція вже не працювала на її території.

Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді фото 1

Що це означає для України?

Україна вже бачила, в якому жахливому стані повертаються наші полонені з країни-агресорки – зі слідами тортур, фізичного та психологічного насильства. Свідчення про катування, приниження, знущання стали буденністю.

Також варто зазначити, що Росія катувала та знущалась над українцями ще до повномасштабного вторгнення, тоді країна-агресорка ще була членом Ради Європи та всі конвенції нібито діяли.

Росія давно перестала дотримуватись міжнародного права, але цей крок має на меті демонстративно відмовитись визнавати навіть формальні правила цивілізованого світу.

Нагадаємо, один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань із випаленим написом «Слава Росії». 

Лікарі розпочали процедуру з видалення напису «Слава Росії» з тіла українського військового, який повернувся з полону.

До слова, із російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. 

Миколаєнко одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні він помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.   

Читайте також:

Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
