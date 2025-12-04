Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей

Дипломатичні зусилля та гуманітарна допомога сприяли успішному результату

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Про це повідомила пресслужба Білого дому в четвер, 4 грудня.

Ще семеро українських дітей - шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей.

Дружина Дональда Трампа у своїй заяві зазначила, що продовжує підтримувати роботу, спрямовану на безпечне повернення дітей. Меланія Трамп відзначила роль дипломатичного діалогу між Україною та Росією, підкресливши, що співпраця сторін дозволяє рухатися вперед у питаннях возз’єднання сімей.

«Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатію Росії та України у прагненні до возз’єднання дітей та сімей. Їхнє налагодження мостів створило відчутне середовище для співпраці – основу для оптимізму. Ця співпраця й надалі сприятиме просуванню процесу вперед на наступному етапі», – повідомила Меланія.



Перша леді також повідомила, що разом зі своїм представником надавала гуманітарну підтримку від імені США, що, за її словами, мало сприяти ефективності ініціативи. Вона висловила очікування, що подальша взаємодія учасників процесу може мати позитивний вплив на ситуацію в регіоні.

«У тісному партнерстві ми з моїм представником надали гуманітарну підтримку від Сполучених Штатів для покращення результатів ініціативи щодо возз’єднання. Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності», – зазначила Меланія.

«Моя відданість справі гарантування безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні непохитна», – додала перша леді США.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. За ухвалення документа проголосувала 91 країна, 57 утрималися, і 12 висловилися проти. Проти резолюції, окрім самої Росії, проголосували такі країни, як Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.