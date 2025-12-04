Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
Семеро українських дітей, викрадених Росією, повернулися до своїх родин
фото: picture alliance

Дипломатичні зусилля та гуманітарна допомога сприяли успішному результату

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Про це повідомила пресслужба Білого дому в четвер, 4 грудня.

Ще семеро українських дітей - шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей. 

Дружина Дональда Трампа у своїй заяві зазначила, що продовжує підтримувати роботу, спрямовану на безпечне повернення дітей. Меланія Трамп відзначила роль дипломатичного діалогу між Україною та Росією, підкресливши, що співпраця сторін дозволяє рухатися вперед у питаннях возз’єднання сімей.

«Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатію Росії та України у прагненні до возз’єднання дітей та сімей. Їхнє налагодження мостів створило відчутне середовище для співпраці – основу для оптимізму. Ця співпраця й надалі сприятиме просуванню процесу вперед на наступному етапі», – повідомила Меланія.
 
Перша леді також повідомила, що разом зі своїм представником надавала гуманітарну підтримку від імені США, що, за її словами, мало сприяти ефективності ініціативи. Вона висловила очікування, що подальша взаємодія учасників процесу може мати позитивний вплив на ситуацію в регіоні.

«У тісному партнерстві ми з моїм представником надали гуманітарну підтримку від Сполучених Штатів для покращення результатів ініціативи щодо возз’єднання. Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності», – зазначила Меланія.

«Моя відданість справі гарантування безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні непохитна», – додала перша леді США.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від Російської Федерації негайно та безумовно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. За ухвалення документа проголосувала 91 країна, 57 утрималися, і 12 висловилися проти. Проти резолюції, окрім самої Росії, проголосували такі країни, як Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. 

Читайте також:

Теги: росія діти Меланія Трамп перша леді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна щодо ядерного випробування занепокоїли ЄС
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
6 листопада, 17:31
Російський «Янтарь» застосував лазери проти британських військових
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії
19 листопада, 15:18
Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом»
Білий дім заявив, що США ведуть однакові переговори з Україною і Росією щодо мирного процесу
21 листопада, 01:26
Більша частина відкритих справ стосується булінгу малолітніми чи неповнолітніми дітьми
Скільки справ щодня відкриває поліція через булінг у школах: статистика
21 листопада, 09:15
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
23 листопада, 05:55
Популярна турецька акторка Ханде Ерчел вдруге приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму
Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)
27 листопада, 19:41
Пропагандист Захар Прилепін пропонував залучити до створення російської «Нобелівської премії з літератури» інші країни
Росія хоче створити власну «Нобелівську премії з літератури»
28 листопада, 17:23
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
2 грудня, 00:27
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18

Події в Україні

Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua