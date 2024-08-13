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Володимир Омелян Політик

Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати

glavcom.ua
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Росія втрачає Європу: експорт впав на третину, імпорт теж скорочується
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1•

Російська зовнішньоекономічна діяльність у Європі скорочується.

  • За даними російської митниці експорт російської продукції до Європи за рік скоротився на 33,8%, до $31,7 млрд.
  • При цьому за іншими напрямками спостерігається зростання: експорт до Азії збільшився на 8,5% (до $156,2 млрд), до Америки – на 14,2% (до $6,7 млрд), до Африки – на 23,5% (до $12,3 млрд).
  • Імпорт же у Росію за рік скоротився в усіх напрямках.
  • Так, постачання з Європи знизилися на 14,1% (до $34,9 млрд), з Америки – на 15,8% (до $6,9 млрд).

•2•

Один із найбільших російських брокерів закрив виведення юанів з рахунків.

  • Брокер «БКС Світ Інвестицій» з 13 серпня призупинить введення та виведення юанів з брокерських рахунків.
  • Таке рішення брокер пояснив ускладненням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях та збільшенням часу під час введення/виведення валюти та розрахунків угод.
  • Юані не можна буде виводити на рахунки у всіх зовнішніх банках, зокрема БКС Банку.
  • Поповнювати брокерські рахунки в юанях через зовнішні банки та БКС Банк також не можна буде.

•3•

Російські банки борються за юань, оскільки дефіцит ліквідності подвоюється.

  • Посилення санкцій США стримує надходження юаня до Росії, змушуючи місцевих кредиторів позичати валюту за вищою ставкою у центрального банку.
  • Китай став головним торговим партнером Росії після того, як Кремль був відірваний від західних ринків через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення в Україну у 2022 році.
  • На тлі «безмежної дружби» Москви та Пекіна близько 240 мільярдів доларів імпорту та експорту тепер майже повністю оцінюються в юанях.
  • Але є все більше доказів того, що китайські банки бояться бути покараними за непряме фінансування російської військової машини у рамках останніх розширених санкцій США, оголошених у червні.
  • Оскільки ліквідність юанів у Росії всихає, фірми все частіше звертаються до використання свопів юанів із Банком Росії – операцій, які раніше розглядалися як крайній дорогий засіб.
  • Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, підскочив до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів) у серпні порівняно з 10 мільярдами юанів у червні.
  • Російський грошовий ринок юанів не відновився, що говорить про те, що російські банки намагаються знайти надійні обхідні шляхи. Банк Росії заповнює прогалину, яку, ймовірно, залишили філії приватних банків Китаю у Росії.
  • Вищі витрати в юанях можуть означати менший обсяг торгівлі з Китаєм, основним джерелом імпорту Росії.
  • Якщо експорт Китаю до Росії – прямий чи перевантажувальний – знизиться у другій половині року, Вашингтон зможе претендувати на значну перемогу у війні санкцій проти Росії, а здатність юаня служити альтернативою долара буде меншою.

•4•

Чистий прибуток російської алмазодобувної компанії «Алроси» скоротився на 34% за півріччя.

  • Консолідований виторг за січень-червень знизився на 5%.
  • Собівартість продажів збільшилася на 14% рік до року.
  • Запаси алмазів за даними на 30 червня знизились на 31,9% рік до року, запаси діамантів – на 23,51% рік до року.

•5•

Військово-морські сили Росії тренувалися завдавати ударів по об'єктах у Європі ракетами, здатними нести ядерну зброю.

  • Військово-морський флот Росії під час навчань відпрацьовував ядерні удари по країнах Європи на випадок потенційного конфлікту з НАТО. Це випливає із секретних документів, підготовлених у період із 2008 по 2014 рік.
  • Отримані документи, підготовлені для російських офіцерів, містять список цілей для ракет, здатних нести як звичайний, і ядерний заряд. Загалом на картах, створених для презентації, зазначено 32 цілі для російського флоту в Європі.
  • Так, Балтійський флот Росії повинен буде атакувати об'єкти у Норвегії та Німеччині.
  • Північний флот, у свою чергу, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.
  • Головним пріоритетом у разі конфлікту з НАТО у документах названо послаблення військового та економічного потенціалу супротивника. Також у них згадується варіант «демонстративного удару» – підрив ядерної зброї у віддаленому районі для «залякування західних країн».
  • Такий удар має продемонструвати «наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї».
  • Крім того, у документах наголошується на перевазі застосування ядерної зброї на ранній стадії конфлікту.
  • Також йдеться про те, що висока маневровість флоту дозволяє завдавати раптових та масованих ударів з різних напрямків.
  • Однак уточнюється, що ядерна зброя має бути використана у поєднанні з іншими засобами ураження.
  • Навчання нестратегічних ядерних сил, які Росія провела у червні, показали, що зазначений підхід досі відповідає російській доктрині. У ході навчань російські військові відпрацьовували навантаження протикорабельних крилатих ракет П-270 на ракетні катери в Калінінграді, де, за даними НАТО, зберігається запас тактичних ядерних боєголовок.

•6•

Казахстанська компанія «Аджип каспіан сі» (Agip Caspian Sea), «дочка» італійської Eni, розпочала постачання казахстанської нафти до Німеччини трубопроводом «Дружба».

  • У червні обсяг відвантаження сировини Eni, що поставляється цим трубопроводом транзитом через територію Росії, склав близько 20 000 т. Agip Caspian Sea стала третьою компанією з Казахстану, яка експортує нафту до Німеччини по «Дружбі» – після «Карачаганак петроліум оперейтинг» (оператор родовища Карачаганак) та Inpex North Caspian Sea («дочка» японської Inpex).
  • Постачання російської нафти «Дружбою» до Німеччини припинилося на початку 2023 року.
  • Російські компанії не можуть здійснювати прокачування нафти цим маршрутом до Німеччини і Польщі через санкції Євросоюзу щодо північної гілки нафтопроводу.

•7•

У північній частині Егейського моря збільшуються завантаження російського дизельного пального з судна на судно.

  • Трейдери переміщують російські дизельні вантажі до нового місця завантаження «судно-судно» (STS) у північній частині Егейського моря, оскільки санкції Заходу поширюються на судна, що перевозять паливо, завантажене в російських портах.
  • Оскільки у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів, трейдери перенаправили експорт дизеля з російських портів до Бразилії, Туреччини, країн Африки, Азії та завантажень STS.
  • Завантаження STS ускладнюють західним країнам відстеження торгівлі російськими нафтопродуктами.
  • Згідно з даними LSEG, у липні щонайменше чотири судна, що перевозили близько 123 тис. метричних тонн дизельного пального та газойлю, завантажені в російських чорноморських портах Тамань і Туапсе, відправилися для перевантаження у нейтральні води на південь від грецького острова Хіос.
  • Згідно з даними трейдерів і судноплавства, ще три судна були завантажені у Туапсе загальним обсягом близько 100 тис. тонн газойлю у серпні, і вони також прямують до STS на південь від островів у північній частині Егейського моря.

•8•

США відновлюють виробництво урану у Вайомінгу.

  • Американська компанія Uranium Energy повідомила у вівторок, що відновила виробництво урану на своєму підприємстві Christensen Ranch у Вайомінгу, а поставки очікуються у листопаді або грудні.
  • Уран є найбільш широко використовуваним паливом для ядерної енергетики. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, з глобальним поштовхом до чистої енергії до 2050 року виробництво атомної енергії може зрости приблизно вдвічі, а отже зростуть і поставки.
  • Через відновлення цін на уран шахтарі планують відновити роботу недіючих шахт, щоб збільшити внутрішні постачання палива для ядерних реакторів у той час, коли країна отримувала більшу частину палива з Росії.
  • «Виробництво у США практично не існувало протягом багатьох років... Ця ситуація змінюється завдяки послідовним і безпрецедентним двопартійним урядовим програмам США, покликаним стимулювати зростання внутрішнього виробництва урану як основи міцного ланцюга постачання ядерного палива», – сказав генеральний директор Uranium Energy.
  • Відновлений уран з ранчо Крістенсена буде перероблятися на центральному переробному заводі Irigaray, який знаходиться на стадії регулятивного перегляду для збільшення потужності до 4 мільйонів фунтів триуранового октооксиду – сполуки урану – з 2,5 мільйона фунтів, повідомила компанія.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зброя санкції війна

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