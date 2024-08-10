Санкції в дії. Росія продовжує йти на дно

Потенціал зростання росії стримується низкою проблем, таких як низькі темпи приросту населення, високі питомі витрати на робочу силу та дуже поганий інвестиційний клімат

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Військова економіка Росії може різко сповільнитися після другого кварталу.

Перегріта російська економіка, можливо, скоро різко охолоне на тлі зростаючих обмежень у ключових секторах, які досі підтримували зростання.

Трудові ресурси практично вичерпані в умовах жорсткої конкуренції між військовими та бізнесом. Це, ймовірно, обмежить розвиток галузей, пов'язаних з обороною.

Будівельний та банківський сектори більше не захищені від впливу дуже високих процентних ставок, оскільки більшість іпотечних програм, що субсидуються державою, згорнуті минулого місяця.

На думку економістів, ВВП у другому кварталі підскочить більш ніж на 4% у річному обчисленні, проте протягом частини року, що залишилася, темпи зростання, швидше за все, сповільняться вдвічі.

Очікується, що зростання російської економіки сповільниться до 2% у другій половині року та становитиме 0,5-1,5% наступного року.

У відповідь на величезне зростання внутрішнього попиту економіка перегрілася настільки, як не було з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Резерви робочої сили та виробничих потужностей практично вичерпані.

Щоб протистояти ризику стагфляції, Центробанк підняв ключову процентну ставку до 18%, оскільки зростання цін продовжує прискорюватися.

За даними Міністерства економічного розвитку, економічна активність у червні демонструвала ознаки охолодження у більшості секторів, а зростання будівництва виявилося найнижчим за цей період з 2020 року.

Темпи зростання в обробній промисловості, зумовлені військовими замовленнями, у червні були вдвічі нижчими, ніж у травні.

Зростання оптової торгівлі, включаючи продажі енергоносіїв, сповільнилося до менш ніж 2% із двозначних показників у попередні місяці, свідчать дані Міністерства економічного розвитку.

Військова промисловість Росії, що бурхливо розвивається, схоже, з усіх боків упирається в стелю зростання через жорстоку конкуренцію за робочу силу, граничне завантаження обладнання і все більш обмеженого доступу до імпортних комплектуючих. «Громадські» галузі навряд чи зможуть стати альтернативним драйвером зростання, оскільки все більше споживачів стикаються з реальністю запозичень за ставками 20% і вище.

Зростання має сповільнитися у другій половині цього року після посилення кредитно-грошової політики та припинення дії популярної програми субсидування іпотеки, що, ймовірно, позначиться на будівництві.

Інвестиції в основний капітал у Росії залишаються на високому рівні, що, за прогнозами Центробанку, може призвести до обмеження економічного зростання у довгостроковій перспективі.

Потенціал зростання Росії стримується низкою проблем, таких як низькі темпи приросту населення, високі питомі витрати на робочу силу та дуже поганий інвестиційний клімат.

2. Борги росіян за банківськими кредитами вперше перевищили 40 трлн рублів.

За даними Центробанку РФ, на 1 липня банківські кредити росіян становили 38,9 трлн руб. Крім них є ще кредити, перш за все іпотека, переупакована в цінні папери - їх, за даними ЦБ, ще понад 1,4 трлн руб. Загалом виходить 40,3 трильйони.

З них трохи більше половини (21,2 трлн руб.) складає іпотека, 15,2 трлн руб. – споживчі позики, 2,2 трлн – автокредити, 1,7 трлн – інші позички та відсотки.

Лише за червень борг росіян перед банками збільшився на трильйон.

3. У Росії зупинилося виробництво броньованих автомобілів інкасаторів.

Один із найбільших перевізників готівки в РФ – компанія «Росінкас» ліквідувала виробництво броньованих автомобілів для інкасаторів через відплив співробітників на оборонні заводи.

На даний момент у РФ є проблеми з придбанням броньованого транспорту.

Після припинення власного виробництва «Росінкас» вирішив закуповувати вже готові броньовані автомобілі на базі ГАЗ та ВАЗ, але фактичні терміни постачання машин невідомі.

4. У Росії плани виробництва майже 1 тис. цивільних літаків, закладені в комплексній програмі розвитку авіагалузі РФ до 2030 року, можуть бути переглянуті в сторону скорочення.

Рекомендацію переглянути кількісні показники та збалансувати «економічно виправданий попит і плани з виробництва повітряних суден» було надано в процесі зовнішнього аудиту на заводах ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» Ростеху.

Аудитори дійшли висновків, що «між попитом на авіаперевезення та виробництвом по програмі утворився дисбаланс за обсягами та типами літаків і вона не відповідає комерційному попиту».

При запланованому виробництві від 140 до 270 літаків на рік реальна потреба оцінюється аудиторами в 50-60 літаків.

5. Великі російські банки провалили імпортозаміщення серверів.

Російські банки не зможуть до початку 2025 року замінити іноземні сервери на російські через що терміни імпортозаміщення обладнання доведеться перенести.

До грудня частка вітчизняного обладнання у великих банках може становити в середньому 80%, у середніх банках – 60%, невеликих – лише 50%.

Щоб встигнути замінити імпортне обладнання на російське та уникнути штрафів, кредитним організаціям доведеться отримати відстрочку або збільшити витрати на імпортозаміщення.

6. Торгівля з Азією – «рятувальний круг» для Росії, що потрапила під санкції.

Торгівля Росії із Заходом була фактично відрізана з початку 2022 року, коли країни G7 та їхні союзники, включаючи Австралію, Південну Корею та Сінгапур, ввели проти Москви цілу низку санкцій, покликаних обірвати її військові дії в Україні.

Індія, яка офіційно не засудила вторгнення, спостерігає небувалий сплеск російського імпорту після початку війни. За даними індійського уряду, за 12 місяців до березня 2023 року Індія імпортувала російських товарів на 46,2 мільярда доларів, що на 368% більше, ніж у попередньому році.

Торгівля Росії з Китаєм та країнами Південно-Східної Азії також зросла після початку війни. Експорт Китаю до Росії за січень–листопад 2023 року підскочив на 50% порівняно з попереднім роком, а імпорт із Росії за той же період зріс на 12%, свідчать дані китайського уряду.

Двостороння торгівля Росії з Індонезією, тим часом зросла на 45% у 2022 році і склала майже 4,8 мільярда доларів, за даними російського МЗС.

7. Об’єднані Арабські Емірати заборонили захід до портів для «тіньового флоту» Росії, куди входять танкери під прапором африканської країни Есватіні, котра не має виходу до моря.

На початку цього року ОАЕ заборонили захід у порти танкерам під прапором Камеруну.

Танкери, що ходять під обома прапорами, транспортували російську нафту в обхід санкцій.

За даними Clarkson Research Services Ltd., підрозділу найбільшого в світі суднового брокера, у 2023 році прід прапором Есватіні – колишного Свазіленду – не плавало жодне судно. Зараз ця кількість становить 26 кораблів.

Зазначається, що з 18 кораблів під прапором Есватіні, видимих ​​у даних відстеження суден, право власності на 16 невідомо.

За даними Kpler, кілька танкерів у цьому списку перевозили нафту, видобуту в Росії та Ірані.

Запроваджене країнами «Великої сімки» обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши «тіньовий флот» танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

»Інгосстрах» входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського «тіньового флоту» замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів.

Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.

8. За підсумками липня 2024 року китайський експорт до РФ знову пішов у мінус: він склав $9,99 млрд (-2,8% р/р).

Однак зростання російських поставок до Китаю на 5,4% до $9,71 млрд дещо згладило картину.

Усього за сім місяців товарообіг становив $136,67 млрд, але динаміка продовжує знижуватися: якщо за підсумками першого півріччя він зростав на 1,8%, то за січень-липень приріст знизився вже до 1,6%, причому китайський експорт у період скоротився на 1,1%.

9. Велика Британія запровадила санкції щодо оборонно-промислового комплексу Білорусії, йдеться у заяві МЗС Сполученого Королівства.