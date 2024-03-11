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Одна з найбільших світових компаній вирішила повернутись до РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з найбільших світових компаній вирішила повернутись до РФ
Honor, Xiaomi, Samsung та Acer повернули рекламну активність у країні-агресорці
фото з відкритих джерел

Рівень рекламної активності у РФ деяких світових брендів навіть перевищив показники 2021 року

Деякі виробники електроніки, які заморозили поставки або просування в Росії після початку повномасштабної війни, повернули рекламну активність у країні-агресорці. Більше того, рівень активності у 2023 році сягнув показників 2021 року та навіть перевищив їх, пише російське видання «Комерсант».

Серед таких брендів – китайські Honor та Xiaomi, південнокорейська Samsung, тайванська Acer – у 2022 році всі ці компанії реклами в Росії не мали. Видання із посиланням на співробітників одного з рекламних холдингів РФ розповідає, що «деякі західні бренди відновили у 2023 році маркетингову активність на російському ринку». Зазначається, що «інвестиції в маркетинг зростали з нульової бази 2022 року, перевищивши показники 2021 року на 2-5%».

Видання пише, що через санкційні ризики компанії використовують трейд-маркетинг – бренд передає рекламний бюджет і право керувати стратегією просування повністю третім особам. В той самий час російські економісти переконані, що незважаючи на активізацію просування, брендам буде складно збільшити свої частки на ринку. За їхніми словами, проблема полягає у «несистемному постачанні».

Раніше компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чипів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну. Південнокорейський технологічний гігант приєднався до списку компаній, які призупинили поширення своєї продукції на території РФ. Компанія жертвує $6 млн, у тому числі $1 млн на побутову електроніку, на гуманітарну діяльність в Україні.

До слова, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

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Теги: Xiaomi Samsung росія реклама

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