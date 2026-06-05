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Буданов назвав країни, без яких не відбувся би обмін полоненими

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов назвав країни, без яких не відбувся би обмін полоненими
Серед звільнених^ оборонці Маріуполя та військові, які перебували в полоні з 2022 року
фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу Президента подякував двом державам за сприяння у проведенні обміну

Важливу роль у проведенні чергового обміну полоненими між Україною та Росією відіграли Сполучені Штати Америки та Об'єднані Арабські Емірати. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що саме міжнародні партнери допомогли реалізувати звільнення українських громадян із російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Буданова у Telegram.

«Обмін за дорученням Президента України провела команда Координаційного штабу з питань полонених. Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Дякуємо!», – зазначив він.

Буданов нагадав, що під час сьогоднішнього обміну Україні вдалося повернути додому 185 військовослужбовців та одного цивільного.

Серед звільнених – військові Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися піхотинці, морські піхотинці, десантники, бійці територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, прикордонники та нацгвардійці.

За словами посадовця, більшість визволених українців перебували у російській неволі ще з 2022 року. Серед них також є захисники Маріуполя. «Зробимо все належне для лікування, відновлення та повернення до життя», – наголосив Буданов.

Він також запевнив, що українська влада продовжує роботу над звільненням усіх громадян, які залишаються в російському полоні.

Нагадаємо, 5 червня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 185 захисників та один цивільний. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військові, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

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Теги: обмін полоненими Україна росія

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