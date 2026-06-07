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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року
В Україні триває 1565-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора на Покровському напрямку

За минулу добу зафіксовано 223 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 2

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 3

Наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 6

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 9

Противник десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 10

Відбулося 28 атак окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 11

Ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року фото 12

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1565-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб росія окупанти

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