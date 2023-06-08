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Антон Швець боєць ЗСУ, блогер

Конспірологія та теорії змови. Як не потрапити у пастку

glavcom.ua
Російська пропаганда стає все божевільнішою
фото з відкритих джерел

Теорія змови просто зручний механізм для маніпуляцій суспільством

Кейс Такера Карлсона, який вчора випустив відео, в якому звинуватив Україну в підриві дамби показує нам в чому небезпечність конспірології та експертів всезнайок, типу Арестовича.

Звісно вчора коли відмовчалися багато міжнародних організацій (включно з екологічними, які ліві за ідеологією), багато хто написав, що чого ж ви очікували від ліваків. Ну ок, на фоні відмовчавшихся ліваків, Такер тупо вгатив по нас на величезну аудиторію. А уж він правіший за правого. Права рука ікони багатьох правих Трампа.

Проблема не в ідеології. Проблема в конспірології. Одні ідіоти вірять, що війну почали енергетичні або оборонні компанії. І тому треба припинити її за будь-яку ціну в будь-якому вигляді, бо коли всі розмовляють про війну, біженців та нові баланси, складно просуватися власну повєсточку. Інші кажуть, що війну почала міжнародна еліта, масони, сіонисти, експансія НАТО спровокувала кремль, або ще якась дічь. І ціль цієї війни знищити людство, або його окремі верстви та раси. Тому її треба припинити, бо це ж знищення людства або відволікаючий фактор для світового уряду, комітету 300 та інших Більдерберзьких клубів. Для них пожертвувати Україною норм, бо вони вірять у примарний всесвіт з расовими війнами або капіталістичними змовами.

Але ні, це фігня, війну проти України почав розбещений божевільним диктатором російський нарід та російська держава. Тут нема ніякої конспірології – кожний диктатор стає божевільним, якщо керує достатньо довго. Великі країни під керівництвом диктаторів не здатні вправно керувати власними державами, примножувати добробут і це призводить до того, що більшість їх населення живе у лайні. Ну а населення у диктатурах живе у настільки антигуманному суспільстві, що вмерти для них це полегшення. Чому б не померти на війні. Там ще й пограбувати можна. Бо проти диктатора йти ссикотно, а воювати типу не ссикотно, а навіть почесно. Єдина конспірологія яка тут є, це та якою диктатор годує своїх біороботів.

Була епоха лівих диктаторів зі своєю теорією змови про світовий капітал. Зараз епоха правих диктаторів зі своєю теорію змови про світовий капітал. Проблема не в правих та лівих, проблема в теоріях змови.

І тут звісно, я кину камінь у себе. Ілон Маск який є рупором для Такера, також приклад того, що суто технологічний прогрес не вирішує всіх проблем. Це просто інструмент, і його може використати для чогось поганого людина, яка в інших сферах показала великі досягнення. Досягнення також не індульгенція і про це варто пам’ятати.

Теорія змови може вразити як бідних та тупих, так і багатих та розумних. Як правих, так і лівих. Як впливових, так і безправних. Як моральних лідерів, так і покидьків. Теорія змови малює уявні Всесвіти, видає прості рішення там де може не бути не те що простих, а взагалі ніяких рішень.

Теорія змови просто зручний механізм для маніпуляцій суспільством.

Ми критикуємо ті теорії змови, які не подобаються нам, і розповсюджуємо ті, які для нас здаються зручними.

Не варто так робити. І я не скажу вам про те що треба розвивати критичне мислення, бо «критичне мислення» також будуть розвивати там де зручно, або тоді коли зручно. Тут також нема простих рішень.

Все що я скажу – давайте не підтримувати маячню, тільки тому що вона нам подобається. Або тому що нам вигідно.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна інформаційна війна

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Антон Швець

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