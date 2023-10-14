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Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
За словами генсека НАТО, F-16 стануть важливою, але не єдиною частиною протиповітряної оборони Україн
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони

Винищувачів F-16, які зобов'язалися надати партнери, не вистачить для захисту українського неба. Для цього потрібна багатошарова система протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі національного телемарафону.

«Є потреба у багатьох різних системах. Потрібні наземні системи ППО ближнього, середнього та дальнього радіуса дії. Потрібні системи, щоб збивати дрони. Інші системи, щоб збивати балістичні ракети. F-16 також будуть важливими. Я думаю, що Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони», – наголосив Столтенберг.

На його думку, до такої багатошарової системи також повинні входити радари та інші засоби відстеження, щоб виявляти наближення атак. За словами генсека, F-16 стануть важливою, але не єдиною частиною протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року. 

Раніше стало відомо, що у Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання.

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Теги: Єнс Столтенберг винищувач F-16

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