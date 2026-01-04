Головна Світ Соціум
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
фото: AP

Нинішні «Королівські припливи» стали найвищими за останні 20 років та у поєднанні зі зливами миттєво підтопили вулиці

Північна частина Каліфорнії потерпає від найсильнішої за останні два десятиліття повені. Поєднання екстремальних опадів та аномально високих припливів призвело до затоплення автомагістралей, блокування автомобілів та людських жертв. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Основний удар стихії припав на округ Марін, зокрема на 24-кілометрову ділянку між Саусаліто та Сан-Рафаелем. Рівень води на дорогах подекуди сягав понад метр, через що водії опинилися заблокованими у власних автівках. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, витягаючи людей із затопленого транспорту.

Сержант шерифа округу Майкл Доббінс підкреслив, що нинішні «Королівські припливи» стали найвищими за останні 20 років. У поєднанні зі зливами вони створили умови для миттєвого підтоплення міських вулиць. Влада офіційно закликала жителів громад на північ від Сан-Франциско залишатися вдома.

Стихія не оминула і південні регіони штату. В окрузі Санта-Барбара зафіксовано зсуви ґрунту, які перекрили стратегічну автомагістраль біля Голети. Внаслідок шторму загинув чоловік – його змило потужним потоком у струмок.

Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий фото 1
фото: AP
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий фото 2
фото: AP

Що таке «Королівські припливи»?

Це явище виникає за специфічних астрономічних умов: коли Сонце, Земля та Місяць вишикуються в одну лінію, а Місяць при цьому перебуває на мінімальній відстані від нашої планети. Це максимізує гравітаційне тяжіння, що призводить до рекордного підняття рівня океану.

Національна метеорологічна служба залишила в силі попередження про повені в районі Сан-Франциско. Нова хвиля дощів очікується по всьому штату в неділю та понеділок, що може погіршити й без того складну ситуацію.

Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий фото 3
фото: AP
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий фото 4
фото: AP

Раніше на півдні Бразилії через сильні пориви вітру 15 грудня завалилася копія нью-йоркської статуї Свободи заввишки 24 метри. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Подія сталася в місті Гуаїба, що в Порту-Алегрі. Раніше система цивільної оборони оголосила червоний рівень небезпеки для мешканців Порту-Алегрі через сильні вітри. Людям радили не виходити з дому, вимкнути електроприлади з розеток і щільно зачинити двері та вікна.

Повідомлялося, що Шрі-Ланка потерпає від одного з найсильніших погодних лих за останні роки. Внаслідок потужних повеней та зсувів ґрунту в країні загинули щонайменше 193 людини, а понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти. 

Як зазначають місцеві служби, сильна негода призвела до значних руйнувань та жертв, зокрема, найбільшу кількість загиблих зафіксовано у містах Канді та Бадулла. Серед жертв – 11 мешканців будинку для людей похилого віку, який затопило в районі Курунегала.

Нагадаємо, Філіппіни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки супертайфун «Фунг-вонг» (місцева назва «Уван») почав обрушуватися на головний острів Лусон. Влада здійснила превентивну евакуацію понад 900 тис. людей із найбільш уразливих районів. У кількох регіонах, включно з Метро Маніла, призупинено роботу та заняття. 

Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
«Так і Путіна викрасти можуть». У росіян істерика через операцію США проти Мадуро
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності
Reuters: Китай придумав нові податки для стимулювання народжуваності

