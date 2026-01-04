Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий

Нинішні «Королівські припливи» стали найвищими за останні 20 років та у поєднанні зі зливами миттєво підтопили вулиці

Північна частина Каліфорнії потерпає від найсильнішої за останні два десятиліття повені. Поєднання екстремальних опадів та аномально високих припливів призвело до затоплення автомагістралей, блокування автомобілів та людських жертв. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Основний удар стихії припав на округ Марін, зокрема на 24-кілометрову ділянку між Саусаліто та Сан-Рафаелем. Рівень води на дорогах подекуди сягав понад метр, через що водії опинилися заблокованими у власних автівках. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, витягаючи людей із затопленого транспорту.

Сержант шерифа округу Майкл Доббінс підкреслив, що нинішні «Королівські припливи» стали найвищими за останні 20 років. У поєднанні зі зливами вони створили умови для миттєвого підтоплення міських вулиць. Влада офіційно закликала жителів громад на північ від Сан-Франциско залишатися вдома.

Стихія не оминула і південні регіони штату. В окрузі Санта-Барбара зафіксовано зсуви ґрунту, які перекрили стратегічну автомагістраль біля Голети. Внаслідок шторму загинув чоловік – його змило потужним потоком у струмок.

фото: AP

фото: AP

Що таке «Королівські припливи»?

Це явище виникає за специфічних астрономічних умов: коли Сонце, Земля та Місяць вишикуються в одну лінію, а Місяць при цьому перебуває на мінімальній відстані від нашої планети. Це максимізує гравітаційне тяжіння, що призводить до рекордного підняття рівня океану.

Національна метеорологічна служба залишила в силі попередження про повені в районі Сан-Франциско. Нова хвиля дощів очікується по всьому штату в неділю та понеділок, що може погіршити й без того складну ситуацію.

фото: AP

фото: AP

