Віце-президент Родрігес заявив, що Венесуела ніколи не буде колонією жодної країни

Родрігес каже, що у Венесуелі є лише один президент – це Ніколас Мадуро

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час виступу з Каракаса, де її супроводжували голова Національних зборів Хорхе Родрігес, міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також очільники оборонного та зовнішньополітичного відомств, Родрігес закликала звільнити Мадуро та його дружину. Вона назвала події «викраденням», закликала громадян до спокою та єдності й наголосила, що Венесуела не стане чиєюсь колонією. Раніше Трамп стверджував, що Родрігес нібито пообіцяла Марко Рубіо повну співпрацю зі США.

Що відомо про Делсі Родрігес?

56-річна Делсі Родрігес обіймає посаду віцепрезидентки з червня 2018 року. При призначенні Ніколас Мадуро характеризував її як досвідчену революціонерку та «доньку мученика». Вона народилася 18 травня 1969 року в Каракасі в родині засновника партії «Соціалістична ліга», лівого партизана Хорхе Антоніо Родрігеса.

Юристка за освітою, вона закінчила Центральний університет Венесуели та за останнє десятиліття зробила стрімку політичну кар'єру. Родрігес працює у тісній зв'язці зі своїм братом Хорхе. Поєднуючи посаду віцепрезидентки з керівництвом міністерствами фінансів та нафти, вона стала ключовою фігурою в управлінні економікою та приватним сектором країни. У боротьбі з гіперінфляцією вона впроваджувала ортодоксальні економічні заходи, а за безкомпромісний захист соціалістичного курсу Мадуро називав її «тигрицею».

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.