Трамп повідомив, хто керуватиме Венесуелою після повалення режиму Мадуро

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності

Президент США розкрив подробиці нічної військової операції у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності.

«Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо здійснити безпечний, належний і розумний перехідний період», – наголосив Трамп.

Він підкреслив, що Вашингтон не бажає втручання будь-яких інших сторін у цей процес.

Президент США поділився подробицями військової операції, що відбулася напередодні вночі. Він зазначив, що завдяки досвіду американських військових «вогні Каракаса були значною мірою погашені».

«Це було темно і небезпечно. Якби ви бачили те, що я бачив минулої ночі, ви були б дуже вражені. Я не впевнений, що вам коли-небудь доведеться це побачити, але це було неймовірне видовище», – розповів Трамп.

Трамп також зробив попередження. Він повідомив, що американські збройні сили розглядали сценарій, за якого знадобиться друга хвиля наступу.

«Ми готові до проведення другої, набагато масштабнішої атаки, якщо це буде потрібно», – попередив президент США.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Однією з перших світових держав, що офіційно засудила дії Білого дому, стала Китайська Народна Республіка.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.