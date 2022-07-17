На кордоні Латвії з Росією стоять черги з понад тисячі вантажівок

Проблеми на латвійсько-російському кордоні виникли через відсутність обміну інформацією між митницями двох країн

На кордоні Латвії і Росії у бік в’їзду в РФ утворились великі черги з вантажівок. Як передає агенція Leta з посиланням на дані Служби державних доходів Латвії, йдеться про 1250 авто на пропускних пунктах Терехово та Гребнево.

Як повідомляється, час очікування на цих прикордонних пунктах становить шість днів.

Керівництво латвійської митниці повідомило, що простої на кордонах викликані тим, що зв’язок із російськими митними службами перервано. Обмін інформацією між митницями ускладнений із початку війни Росії в Україні. Також перевезення ускладнює необхідність перевіряти кожну вантажівку на наявність вантажів, які підпадають під економічні санкції Євросоюзу.

Велике скупчення вантажівок спостерігається і на кордоні Латвії з Білоруссю. За даними митної служби Латвії – там у черзі зібралось понад 300 транспортних засобів.

Додамо, що Росія має проблеми з доставкою вантажів із Калінінградської області через територію сусідньої з Латвією Литви. Про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Додамо, як стало відомо раніше, розвідки Росії та Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні посадовців тих латвійських самоврядувань, які розташовані поблизу східного кордону і де дислокуються сили країн-союзників у рамках розширеної присутності НАТО.

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