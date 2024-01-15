ЗСУ завдали ударів по 22 районах зосередження особового складу ворога

ЗСУ відбили 16 атак на росіян на Авдіївському напрямку

Триває 691-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загалом ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Атинське, Басівка, Запсілля, Степок, Грабовське, Олександрівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Семенівка, Ласточкине, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Курахове, Георгіївка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Времівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито дві атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Станіслав Херсонської області та Дніпровське, Солончаки Миколаївської області.

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Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ.

Досягнення ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, трьох артилерійських засобах та двох радіолокаційних станціях противника.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, під час повітряної тривоги, українські військові збили російську ракету над Дніпропетровською областю.