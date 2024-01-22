Російська компанія створює «костюм-невидимку» для окупантів: ISW розповів деталі

Костюм важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені

Російська компанія HiderX створює «костюм-невидимку», який буде маскувати і захищати російських військових від українського тепловізійного обладнання. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях. HiderX заявила, що костюм важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені.

Випробування новинки будуть завершені до кінця січня 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що українські війська ведуть важкі позиційні бої на більшості фронтових напрямків. Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Ворог прагне сконцентрувати в цьому районі понад 40 тисяч військових.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.

До слова, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.