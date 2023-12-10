МЗС України відреагувало на плани Росії провести вибори президента в окупації

МЗС закликає міжнародну спільноту накласти санкції на причетних до виборів Путіна в окупації

Плани Росії здійснити вибори президента на тимчасово окупованих територіях України є незаконними. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

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«Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», – пише пресслужба.

Міністерство закордонних справ підкреслює, що врахування голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях, поставить під сумнів законність та легітимність результатів виборів президента Російської Федерації.

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Також міністерство закликало:

міжнародну спільноту рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації й проведення виборів;

іноземні держави не надсилати власних громадян в якості спостерігачів на псевдовибори. Для тих хто братиме участь – передбачена кримінальна відповідальність.

«Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі», – йдеться у повідомленні МЗС.

Як повідомлялося, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що до 12 грудня необхідно ухвалити рішення про вибори президента Росії у «нових регіонах» – анексованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Російські ЗМІ ще в серпні писали, що для 70-річного Путіна вже почали відбирати «суперників» на вибори. Головна вимога – їм має бути не менш ніж 50 років, щоб не виникало питань до віку Путіна.