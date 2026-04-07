Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів

Коучі не врятують країну. Продовження теми про нашестя психологів...

Пам’ятаєте, я вже порушував проблему масової перекваліфікації всіх на психологів? Схоже, цей тренд нарешті схвилював і владу, і академічну спільноту. Бо є важливі для галузі зміни.

В інтерв’ю «Главкому» ректор Університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров тепер озвучує те, що ми з вами тут обговорювали раніше.

• 1 •

У багатьох випадках навіть університети у нас готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя». Проте сьогодні країні потрібна не мотиваційна лірика, а важка робота з ПТСР, травмами окупації та наслідками насильства. Ключова цитата ректора: «Психолог – це майже лікар...».

• 2 •

Оманлива ілюзія легкості. Багато хто перескакує на психологію як «легкий варіант» для зміни фаху. Але справжня психологія – інтелектуально дуже затратна робота. Бугров наводить приклад: навіть в найкращих вишах, що дають фундаментальну освіту, майбутні психологи не готові йти працювати туди, де є виклики для справжніх фахівців. Ми довго жили в парадигмі «успішного успіху», але війна різко зняла цю маску.

«Показовий приклад: коли засновниця Gen.Ukrainian Оксана Лебедева шукала серед студентів-психологів тих, хто готовий працювати з дітьми після окупації, черги з охочих не було». Бо це не про «щастя», це про біль і реальну відповідальність.

• 3 •

Сертифікація як фільтр. Закон №12030, підписаний президентом у лютому 2025-го, має нарешті відсіяти армію аматорів. Тепер сертифікацією займатиметься Національна комісія з питань психічного здоров'я. На думку ректора, це правильний крок, щоб професія перестала бути просто модним аксесуаром чи зручним способом для зміни кар'єри.

Там багато важливих думок про освіту під час війни і про те, який фах варто вибирати сьогодні тим, хто хоче бути успішним завтра.