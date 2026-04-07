Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів

Масова перекваліфікація психологів: тренд, що схвилював владу і академічну спільноту
фото: depositphotos.com

Коучі не врятують країну. Продовження теми про нашестя психологів...

Пам’ятаєте, я вже порушував проблему масової перекваліфікації всіх на психологів? Схоже, цей тренд нарешті схвилював і владу, і академічну спільноту. Бо є важливі для галузі зміни.

В інтерв’ю «Главкому» ректор Університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров тепер озвучує те, що ми з вами тут обговорювали раніше.

У багатьох випадках навіть університети у нас готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя». Проте сьогодні країні потрібна не мотиваційна лірика, а важка робота з ПТСР, травмами окупації та наслідками насильства. Ключова цитата ректора: «Психолог – це майже лікар...».

Оманлива ілюзія легкості. Багато хто перескакує на психологію як «легкий варіант» для зміни фаху. Але справжня психологія – інтелектуально дуже затратна робота. Бугров наводить приклад: навіть в найкращих вишах, що дають фундаментальну освіту, майбутні психологи не готові йти працювати туди, де є виклики для справжніх фахівців. Ми довго жили в парадигмі «успішного успіху», але війна різко зняла цю маску.

«Показовий приклад: коли засновниця Gen.Ukrainian Оксана Лебедева шукала серед студентів-психологів тих, хто готовий працювати з дітьми після окупації, черги з охочих не було». Бо це не про «щастя», це про біль і реальну відповідальність.

Сертифікація як фільтр. Закон №12030, підписаний президентом у лютому 2025-го, має нарешті відсіяти армію аматорів. Тепер сертифікацією займатиметься Національна комісія з питань психічного здоров'я. На думку ректора, це правильний крок, щоб професія перестала бути просто модним аксесуаром чи зручним способом для зміни кар'єри.

Повне інтерв'ю можна почитати на «Главкомі»👉Куди вступати абітурієнту у 2026 році? Поради ректора найпрестижнішого вишу країни

Там багато важливих думок про освіту під час війни і про те, який фах варто вибирати сьогодні тим, хто хоче бути успішним завтра.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
