Папа Лев закликав світ зупинити війни

Максим Бурич
Папа Лев: «Не дозвольмо собі паралізуватися!»
фото: Reuters

Папа Лев очолив Великодню службу та виступив із закликом до всього світу

У Ватикані відбулася урочиста Великодня меса, яку очолив Папа Лев. Під час богослужіння у базиліці Святого Петра понтифік звернувся до мільйонів вірян із закликом: не піддаватися страху та пригніченості через масштабні конфлікти, що охопили планету, а активно працювати заради відновлення розірваних зв'язків між народами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час суботньої вечірньої служби Папа Лев охрестив 10 новонавернених і виголосив проповідь, зосереджену на подоланні ізоляції.

«Не дозвольмо собі паралізуватися!» – закликав Папа Лев під час служби найсвятішої ночі католицького календаря, коли, за Біблією, Ісус воскрес із мертвих.

Папа зазначив, що недовіра та страх дозволили війні розірвати зв’язки між людьми та націями. Лев закликав наслідувати тих, хто боровся за справедливість, щоб дари гармонії могли процвітати всюди.

Хоча у проповіді не згадувалися конкретні країни, Папа Лев останнім часом став одним із найгучніших критиків війни в Ірані та не припиняв згадувати Україну у своїх заявах. Раніше він прямо звертався до президента США Дональда Трампа із закликом знайти вихід із конфлікту, заявляючи, що Бог відкидає молитви лідерів, чиї «руки повні крові».

Папа завершить свої Великодні святкування в неділю вранці месою на площі Святого Петра та виголосить особливе благословення та послання, що зазвичай є часом, коли він звертається з важливим міжнародним зверненням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. 

За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.

«Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що замість зниження інтенсивності бойових дій Росія лише посилила атаки.

