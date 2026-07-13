Фальсифікація історії через мистецтво. Розмова про «Червону руту» Театру Заньковецької
У цьому інтерв'ю немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець
Про коня, Юлію Тимошенко, конфуз на сцені столичного театру і велику брехню, номіновану на найпрестижнішу премію…
Після публікації першої частини інтерв'ю з Анатолієм Хостікоєвим я отримав десятки повідомлень: «Коли буде продовження?» «А де друга частина?»… І ось вона.
Друга частина великої розмови з людиною, яка понад пів століття творить історію українського театру. Тут немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець.
Як на мене, найважливіша тема – фальсифікація історії через мистецтво. Хостікоєв волає про те, що суперпопулярна «Червона рута» львівського театру Заньковецької просто брехлива. І цю брехню намагалися канонізувати – виставу висували на Шевченківську премію…
Отже, в другій частині говоримо про:
- «Червона рута» Театру Заньковецької: «Ну, це ж суча брехня!».
- Дружина Данченка помирала у хоспісі…
- «Бенюк і Хостікоєв». Куди зникла легендарна театральна компанія?
- Андрій Жолдак. Чому повернення в Україну завершилося провалом?
- Зіграв Воланда у «Майстрі та Маргариті». Чи треба плакати за Булгаковим?
- Лія Ахеджакова, Олег Басілашвілі… Хороші руські існують?
- «Ми з Бенюком отримали від Тимошенко пропозицію…».
- Чому пішов з політики?
- Сини-актори. За що переживає батько?
- «Ользі Сумській, рідній тітці, не слід було принижувати небожа!».
- Про здоров’я та боксерський поєдинок з Міккі Рурком.
- Ким сьогодні себе відчуває секс-символ 90-х.
Відразу перепрошую за заголовок. Як редактора цей вибір довго мучив мене. Але невеличке маркетингове дослідження показало, що саме на це клікне найбільше читачів.
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