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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Фальсифікація історії через мистецтво. Розмова про «Червону руту» Театру Заньковецької

glavcom.ua
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Анатолій Хостікоєв
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У цьому інтерв'ю немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець

Про коня, Юлію Тимошенко, конфуз на сцені столичного театру і велику брехню, номіновану на найпрестижнішу премію…

Після публікації першої частини інтерв'ю з Анатолієм Хостікоєвим я отримав десятки повідомлень: «Коли буде продовження?» «А де друга частина?»… І ось вона.

Друга частина великої розмови з людиною, яка понад пів століття творить історію українського театру. Тут немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець.

Як на мене, найважливіша тема – фальсифікація історії через мистецтво. Хостікоєв волає про те, що суперпопулярна «Червона рута» львівського театру Заньковецької просто брехлива. І цю брехню намагалися канонізувати – виставу висували на Шевченківську премію…

Отже, в другій частині говоримо про:

  • «Червона рута» Театру Заньковецької: «Ну, це ж суча брехня!».
  • Дружина Данченка помирала у хоспісі…
  • «Бенюк і Хостікоєв». Куди зникла легендарна театральна компанія?
  • Андрій Жолдак. Чому повернення в Україну завершилося провалом?
  • Зіграв Воланда у «Майстрі та Маргариті». Чи треба плакати за Булгаковим?
  • Лія Ахеджакова, Олег Басілашвілі… Хороші руські існують?
  • «Ми з Бенюком отримали від Тимошенко пропозицію…».
  • Чому пішов з політики?
  • Сини-актори. За що переживає батько?
  • «Ользі Сумській, рідній тітці, не слід було принижувати небожа!».
  • Про здоров’я та боксерський поєдинок з Міккі Рурком.
  • Ким сьогодні себе відчуває секс-символ 90-х.

Відразу перепрошую за заголовок. Як редактора цей вибір довго мучив мене. Але невеличке маркетингове дослідження показало, що саме на це клікне найбільше читачів.

Повний текст розмови вже на «Главкомі» 👉 Анатолій Хостікоєв: Кінь навалив купу на сцені, коли у залі сиділа Юлія Тимошенко
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: культура актор Анатолій Хостікоєв

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Микола Підвезяний

Фальсифікація історії через мистецтво. Розмова про «Червону руту» Театру Заньковецької
Фальсифікація історії через мистецтво. Розмова про «Червону руту» Театру Заньковецької
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