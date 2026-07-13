Фальсифікація історії через мистецтво. Розмова про «Червону руту» Театру Заньковецької

У цьому інтерв'ю немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець

Про коня, Юлію Тимошенко, конфуз на сцені столичного театру і велику брехню, номіновану на найпрестижнішу премію…

Після публікації першої частини інтерв'ю з Анатолієм Хостікоєвим я отримав десятки повідомлень: «Коли буде продовження?» «А де друга частина?»… І ось вона.

Друга частина великої розмови з людиною, яка понад пів століття творить історію українського театру. Тут немає заготовлених відповідей. Лише факти, які може розповісти очевидець.

Як на мене, найважливіша тема – фальсифікація історії через мистецтво. Хостікоєв волає про те, що суперпопулярна «Червона рута» львівського театру Заньковецької просто брехлива. І цю брехню намагалися канонізувати – виставу висували на Шевченківську премію…

Отже, в другій частині говоримо про:

«Червона рута» Театру Заньковецької: «Ну, це ж суча брехня!».

Дружина Данченка помирала у хоспісі…

«Бенюк і Хостікоєв». Куди зникла легендарна театральна компанія?

Андрій Жолдак. Чому повернення в Україну завершилося провалом?

Зіграв Воланда у «Майстрі та Маргариті». Чи треба плакати за Булгаковим?

Лія Ахеджакова, Олег Басілашвілі… Хороші руські існують?

«Ми з Бенюком отримали від Тимошенко пропозицію…».

Чому пішов з політики?

Сини-актори. За що переживає батько?

«Ользі Сумській, рідній тітці, не слід було принижувати небожа!».

Про здоров’я та боксерський поєдинок з Міккі Рурком.

Ким сьогодні себе відчуває секс-символ 90-х.

Відразу перепрошую за заголовок. Як редактора цей вибір довго мучив мене. Але невеличке маркетингове дослідження показало, що саме на це клікне найбільше читачів.