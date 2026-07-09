Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

У Театрі Лесі Українки сталася «Смерть комівояжера». У головній ролі – Стас Боклан

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

П'єса Артура Міллера, принесла авторові Пулітцерівську премію та назавжди увійшла до театрального канону

«Людина – не мандарин. Не можна з'їсти середину, а шкірку викинути».

Ці слова Віллі Ломена з п'єси Артура Міллера «Смерть комівояжера» вперше прозвучали майже 80 років тому. Він говорить їх своєму роботодавцю, який після десятиліть відданої праці просто списує Віллі з рахунків.

П'єса вважається ключовим твором Артура Міллера, принесла авторові Пулітцерівську премію та назавжди увійшла до театрального канону. Прем'єра відбулася на Бродвеї у 1949 році, а відтоді у світі поставлено майже вісім сотень (!) вистав.

Тепер цю вершину пробує взяти київський Театр Лесі Українки.

Побачив генеральний прогін «Смерті комівояжера». Уже сьогодні – прем'єра.

Відразу скажу: постановка не з легких. «Смерть комівояжера» – дуже вимогливий драматичний твір для акторів, режисера і навіть більше для глядача.Треба бути готовим до трьохгодинного психологічного марафону, який не завжди йде на підвищених тонах. Часто це про внутрішню боротьбу.

На тлі сімейної драми, конфлікту батьків і дітей, постає історія про крах американської мрії, про крах віри в те, що якщо багато і довго працювати, догоджати людям, бути зручним і все життя гнатися за успіхом, то життя неодмінно винагородить тебе.

Не завжди.

Навіть якщо зрештою всі кредити будуть виплачені… На твоїй могилі можуть виголосити: «Ми сплатили останній внесок за будинок. Сьогодні він нарешті наш... Але вже немає нікого, хто б у ньому жив».

По суті, це притча про людську гідність.  Про те, що людина не повинна ставати витратним матеріалом.

Кілька слів про київську постановку.

Театр Лесі Українки та його керівник Кирило Кашліков (власне, режисер «Комівояжера») продовжують сміливу практику залучення запрошених акторів (і не лише) до нових проєктів.

Цього разу головну роль виконує Станіслав Боклан (успіх «Поромника» вирішено масштабувати). Але, як на мене, тут виклик для запрошеної суперзірки набагато складніший, ніж у попередній виставі.

Сина Віллі в одному зі складів грає Віталій Салій. Популярний актор, відомий десятками кіноролей, спеціально для цього проєкту повернувся в Україну.

Сценографія – Петро Богомазов, лауреат Шевченківської премії за «Конотопську відьму».

Мій оберемок симпатій – народній артистці Олександрі Єні... Вона вкотре блискуче втілила на сцені дружину, матір, якій доводиться всіх опікати, все згладжувати. Її біль, її безпорадність і водночас внутрішня сила відчувалися фізично.

Дякую!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: культура театр актор Кирило Кашліков Станіслав Боклан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Бабенко, офіцер-прикордонник, отримав поранення у перші тижні війни
Ветеран і актор Єгор Бабенко: Цивільні психологи часто не можуть зрозуміти ветерана
20 червня, 22:10
Анджеліна Джолі розповіла про особисте
Анджеліна Джолі зізналася, як діти допомогли їй оговтатися після розлучення з Бредом Піттом
18 червня, 18:36
Зінкевичу призначено державну стипендію
Легендарному Зінкевичу призначено довічну державну стипендію
15 червня, 17:45
Олександр Пікалов висловився ро розпад колективу «Кварталу 95»
Олександр Пікалов зізнався, чи ображається на акторок, які покинули «Квартал 95»
22 червня, 16:12
В'ячеслав Хостікоєв виступає в театрі ім. Івана Франка
В'ячеславу Хостікоєву – 30. Творчий шлях та цікаві факти із життя актора, сина легендарних батьків
26 червня, 11:00
Андрій Гришин (стоїть найвище) разом із акторами Одеського обласного драмтеатру
Директорка Одеського драмтеатру завалила київський університет доносами на студента
1 липня, 09:30
Анатолій Хостікоєв: «Театр, тим більше державний, не можна передавати за заповітом»
Легендарний актор розкрив секрет «заповіту» Богдана Ступки
5 липня, 11:00
У Музеї Ханенків тривають виставки «Диспаратес» та «Григорій Гавриленко. Нове життя»
Куди сходити у Києві 29 червня – 5 липня: дайджест культурних подій
27 червня, 19:04
У Києві сьогодні, 3 липня 2026 року, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ 2 липня 2026 року
День жалоби у Києві: які розважальні заходи скасовано та як реагують столичні ТРЦ
3 липня, 10:11

Микола Підвезяний

У Театрі Лесі Українки сталася «Смерть комівояжера». У головній ролі – Стас Боклан
У Театрі Лесі Українки сталася «Смерть комівояжера». У головній ролі – Стас Боклан
«Це було дуже схоже на рейдерське захоплення Театру Франка»
«Це було дуже схоже на рейдерське захоплення Театру Франка»
Чим далі в ліс – тим більше дров. Неймовірна схема розквітла у реформованих «Лісах України»
Чим далі в ліс – тим більше дров. Неймовірна схема розквітла у реформованих «Лісах України»
Поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?
Поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua