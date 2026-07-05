Весілля за 20 мільйонів: Тейлор Свіфт вийшла заміж

Без дружків і подружок нареченої: подробиці гучної церемонії

Американська співачка Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі 3 липня одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден», зібравши на церемонії близько 1000 гостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Церемонія та вбрання молодят

Ведучим весілля став близький друг пари, голлівудський актор Адам Сендлер. Традиційних дружків і подружок нареченої в молодят не було – почесним свідком нареченої став не подруга, а рідний брат Тейлор Остін Свіфт, тоді як свідком нареченого виступив брат Тревіса Джейсон Келсі.

Образи для церемонії створив креативний директор Christian Dior Haute Couture Джонатан Андерсон, який працював над ними у тісній співпраці з молодятами. Взуття для пари виготовив на замовлення Christian Louboutin, а образ нареченої доповнили прикраси Cartier.

заручальне кільце Тейлор Свіфт із діамантом у 10 каратів і вартістю близько одного мільйона доларів фото: Taylor Swift / Instagram

Гості весілля заздалегідь підписали угоди про нерозголошення, а телефони в них забирали ще на вході до арени – організатори намагалися убезпечити церемонію від витоку фото та відео. За два дні до основного святкування, 2 липня, у Медісон-сквер-гарден пройшла репетиційна вечеря приблизно на 100 осіб.

Про одруження сповістили і глядачів біля арени – на цифрових вивісках поруч з Медісон-сквер-гарден з'явився напис «Щойно одружені». Сусідню будівлю Емпайр-Стейт-Білдінг також підсвітили блакитним кольором на честь події.

фото: АР

Окремо на подію відреагував Білий дім – в офіційному акаунті в соцмережах опублікували фотомонтаж альтернативної вивіски біля арени з написом «Трамп – ваш президент» замість «Щойно одружені». Свіфт раніше публічно підтримувала суперницю Дональда Трампа на виборах Камалу Гарріс.

Гості весілля

Церемонію перед тисячею гостей відвідали численні зірки шоубізнесу та спорту. Серед присутніх помітили:

Селену Гомес, Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса;

Джіджі Хадід і Бредлі Купера;

Дакоту Джонсон, Зої Кравіц та Джейсона Судейкіса;

Еда Ширана з дружиною Черрі Сіборн;

Стівена Спілберга та Джессіку Альбу.

фото: Taylor Swift / Instagram

Скільки коштувало весілля

За оцінками Forbes, весілля обійшлося молодятам щонайменше у 20 мільйонів доларів, тоді як поліцейське патрулювання й регулювання руху навколо арени, за словами колишнього транспортного комісара Нью-Йорка Сема Шварца, могло коштувати місту до 10 мільйонів доларів – цей рахунок може взяти на себе й сама пара.

Ще напередодні церемонії опитаний CNN весільний планувальник оцінював вартість масштабного святкування в Garden у 15-20 мільйонів доларів. Вулиці навколо арени перекрили для транспорту, а частину West 33rd Street та Сьомої авеню закрили і для пішоходів.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані, коментуючи ажіотаж навколо весілля, пожартував, що молодята принаймні «залишатимуться в приміщенні та збережуть прохолоду» – жарт пролунав на тлі оголошеного в місті надзвичайного стану через аномальну спеку.

Безпеку весілля забезпечували понад 130 поліцейських, частина яких працювала понаднормово. Попри масштаб витрат, пара оголосила про благодійну пожертву в розмірі 26 мільйонів доларів на користь продовольчих банків, організацій захисту тварин та інших фондів Нью-Йорка.

Історія кохання Свіфт і Келсі

Стосунки співачки та футболіста стали публічними восени 2023 року, невдовзі після того, як Тревіс Келсі публічно розповів у своєму подкасті New Heights про невдалу спробу передати Свіфт браслет дружби під час її концерту. Відтоді пара регулярно з'являлася на публічних заходах: Свіфт підтримувала бойфренда на іграх клубу «Канзас-Сіті Чіфс», а Келсі відвідував її концерти в межах туру Eras Tour.

У серпні 2025 року Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт – про заручини пара оголосила спільним дописом в Instagram. А вже менш ніж за рік, 3 липня 2026-го, закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі стало відомо в серпні 2025 року – тоді співачка показала каблучку, яку подарував їй коханий.