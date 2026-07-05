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Весілля за 20 мільйонів: Тейлор Свіфт вийшла заміж

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден»
фото: Taylor Swift / Instagram

Без дружків і подружок нареченої: подробиці гучної церемонії

Американська співачка Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі 3 липня одружилися в нью-йоркській арені «Медісон-сквер-гарден», зібравши на церемонії близько 1000 гостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Церемонія та вбрання молодят

Ведучим весілля став близький друг пари, голлівудський актор Адам Сендлер. Традиційних дружків і подружок нареченої в молодят не було – почесним свідком нареченої став не подруга, а рідний брат Тейлор Остін Свіфт, тоді як свідком нареченого виступив брат Тревіса Джейсон Келсі.

Образи для церемонії створив креативний директор Christian Dior Haute Couture Джонатан Андерсон, який працював над ними у тісній співпраці з молодятами. Взуття для пари виготовив на замовлення Christian Louboutin, а образ нареченої доповнили прикраси Cartier. 

заручальне кільце Тейлор Свіфт із діамантом у 10 каратів і вартістю близько одного мільйона доларів
заручальне кільце Тейлор Свіфт із діамантом у 10 каратів і вартістю близько одного мільйона доларів
фото: Taylor Swift / Instagram

Гості весілля заздалегідь підписали угоди про нерозголошення, а телефони в них забирали ще на вході до арени – організатори намагалися убезпечити церемонію від витоку фото та відео. За два дні до основного святкування, 2 липня, у Медісон-сквер-гарден пройшла репетиційна вечеря приблизно на 100 осіб.

Про одруження сповістили і глядачів біля арени – на цифрових вивісках поруч з Медісон-сквер-гарден з'явився напис «Щойно одружені». Сусідню будівлю Емпайр-Стейт-Білдінг також підсвітили блакитним кольором на честь події.

Весілля за 20 мільйонів: Тейлор Свіфт вийшла заміж фото 1
фото: АР

Окремо на подію відреагував Білий дім – в офіційному акаунті в соцмережах опублікували фотомонтаж альтернативної вивіски біля арени з написом «Трамп – ваш президент» замість «Щойно одружені». Свіфт раніше публічно підтримувала суперницю Дональда Трампа на виборах Камалу Гарріс.

Весілля за 20 мільйонів: Тейлор Свіфт вийшла заміж фото 2

Гості весілля

Церемонію перед тисячею гостей відвідали численні зірки шоубізнесу та спорту. Серед присутніх помітили:

  • Селену Гомес, Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса;
  • Джіджі Хадід і Бредлі Купера;
  • Дакоту Джонсон, Зої Кравіц та Джейсона Судейкіса;
  • Еда Ширана з дружиною Черрі Сіборн;
  • Стівена Спілберга та Джессіку Альбу.
Весілля за 20 мільйонів: Тейлор Свіфт вийшла заміж фото 3
фото: Taylor Swift / Instagram

Скільки коштувало весілля

За оцінками Forbes, весілля обійшлося молодятам щонайменше у 20 мільйонів доларів, тоді як поліцейське патрулювання й регулювання руху навколо арени, за словами колишнього транспортного комісара Нью-Йорка Сема Шварца, могло коштувати місту до 10 мільйонів доларів – цей рахунок може взяти на себе й сама пара.

Ще напередодні церемонії опитаний CNN весільний планувальник оцінював вартість масштабного святкування в Garden у 15-20 мільйонів доларів. Вулиці навколо арени перекрили для транспорту, а частину West 33rd Street та Сьомої авеню закрили і для пішоходів.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані, коментуючи ажіотаж навколо весілля, пожартував, що молодята принаймні «залишатимуться в приміщенні та збережуть прохолоду» – жарт пролунав на тлі оголошеного в місті надзвичайного стану через аномальну спеку.

Безпеку весілля забезпечували понад 130 поліцейських, частина яких працювала понаднормово. Попри масштаб витрат, пара оголосила про благодійну пожертву в розмірі 26 мільйонів доларів на користь продовольчих банків, організацій захисту тварин та інших фондів Нью-Йорка.

Історія кохання Свіфт і Келсі

Стосунки співачки та футболіста стали публічними восени 2023 року, невдовзі після того, як Тревіс Келсі публічно розповів у своєму подкасті New Heights про невдалу спробу передати Свіфт браслет дружби під час її концерту. Відтоді пара регулярно з'являлася на публічних заходах: Свіфт підтримувала бойфренда на іграх клубу «Канзас-Сіті Чіфс», а Келсі відвідував її концерти в межах туру Eras Tour.

У серпні 2025 року Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт – про заручини пара оголосила спільним дописом в Instagram. А вже менш ніж за рік, 3 липня 2026-го, закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі стало відомо в серпні 2025 року – тоді співачка показала каблучку, яку подарував їй коханий.

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Теги: весілля Тейлор Свіфт одруження голлівудський актор Блейк Лайвлі відео Forbes американський футбол співачка президент актор взуття

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