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Шварценеггер показався зі своєю дівчиною в компанії Камали Гарріс (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Арнольд Шварценеггер з Гізер Мілліган та Камалою Гарріс
фото: Getty Images

Шварценеггер вперше за тривалий час показався з коханою на публіці

Зірка «Термінатора», американський актор Арнольд Шварценеггер показався на публіці зі своєю обраницею Гізер Мілліган на екологічному саміті Austrian World Summit. На кадрах з парою позувала ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс. Про це пише «Главком» із посиланням на Hello!

Арнольд Шварценеггер та Гізер Мілліган показалися разом у Відні. Пара перебуває у стосунках вже 14 років, однак з 2012 року рідко демонструє свої стосунки публічно. Проте цього разу обраниця актора не залишила коханого одного та відвідала захід, щоб підтримати його благодійну організацію The Schwarzenegger Climate Initiative.

Разом із закоханими на кадрах показалися відомі політики та лідери. Зокрема, з актором фотографувалися колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, президент Австрії Александр Ван дер Беллен та австрійський канцлер Крістіан Штокер.

Історія кохання Арнольда та Гізер

Арнольд Шварценеггер та Гізер Мілліган
Арнольд Шварценеггер та Гізер Мілліган
фото: Вackgrid

Історія стосунків Арнольда Шварценеггера та Гізер Мілліган розпочалася після того, як актор переніс операцію на плечі під час підготовки до зйомок фільму «План втечі» разом зі своїм давнім другом і колегою Сильвестром Сталлоне. Тоді колега актора порадив йому пройти реабілітацію у Мілліган. Вона є відомою фізіотерапевткою та засновницею клініки Elite OrthoSport, де лікуються відомі зірки спорту.

«Коли я закінчив терапію і зйомки фільму, я запросив її на обід, щоб просто подякувати. І одне зачепилося за інше», – згадував Арнольд.

Обраниця Шварценеггера Гізер Мілліган
Обраниця Шварценеггера Гізер Мілліган
фото: Elite orthosport

Свої стосунки з Мілліган Шварценеггер довгі роки називав «фантастичними» та завжди відзначав незалежність, відданість своїй справі та цілеспрямованість коханої. «Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто неймовірно цілеспрямована», – говорив він.

Шлюб Шварценеггера з Марією Шрайвер

Перед стосунками з Мілліган Арнольд Шварценеггер був одружений із журналісткою та письменницею Марією Шрайвер. Шлюб тривав 25 років. У експодружжя є четверо дітей. Їхній союз розпався через зраду актора з їхньою домогосподаркою Мілдред Баеною, від якої у нього народився позашлюбний син Джозеф Баена.

Нагадаємо, голлівудські зірки Арнольд Шварценеггер та Ліам Гемсворт зіграють у новому масштабному бойовику «Келлі». Права на показ майбутнього хіта вже придбала американська кіностудія Amazon MGM. 

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Теги: актор Відень Арнольд Шварценеггер Камала Гарріс фото

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